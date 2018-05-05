Ağbaba, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını unutulmaz kılan, halkın mutluluğu ve özgürlüğüne adadıkları hayatları ve tertemiz yiğitçe duruşlarıdır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı özlemle andığını belirtti.

"Tam bağımsız Türkiye için gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayan gencecik fidanların onurlu duruşları yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor." değerlendirmesini yapan Ağbaba, Gezmiş ve arkadaşlarının Türkiye ve dünya devrim tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdıklarını savundu.

Ağbaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Türkiye’de ve dünyada emperyalizme ve sömürüye karşı mücadele tarihinin en önemli sayfalarında yerlerini almış yiğit devrimcilerdir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını unutulmaz kılan, halkın mutluluğu ve özgürlüğüne adadıkları hayatları ve tertemiz yiğitçe duruşlarıdır. Onların düşüncelerini yaşatan, onları var eden şey, inançları, cesaretleri ve kararlılıklarıdır. Gezmiş ve arkadaşlarını bugün sadece Türkiye coğrafyasında değil, dünya coğrafyasında sevgili yapan şey, idam sehpasında boynuna ilmek takılırken titremeden, korkmadan 'yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın halkların kardeşliği' diyen yürekleridir."

