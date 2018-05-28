Ağbaba'dan Malatya Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, insanların özgürce kendini ifade edebildiği bir düzeni hep birlikte kuracaklarını söyledi.

Ağbaba, Malatya Gazeteciler Cemiyetine yaptığı ziyarette, Türkiye'de, çok kanallı ancak tek sesli bir medya düzeniyle karşı karşıya olduklarını, seçim sürecinde orantısız bir kampanya yürütüldüğünü savundu.

24 Haziran seçimlerine değinen Ağbaba, "CHP olarak önümüzdeki dönemde medyanın çok sesli, çok kanallı olmasını savunuyoruz. Her siyasi fikrin, düşüncenin özgürce kendini ifade edebileceği, hem yazılı hem görsel medyanın olması gerekiyor. Gazetecilerin işsiz olmadığı bir medya olması gerekiyor. İnsanların özgürce kendini ifade edebildiği bir düzeni hep beraber kuracağız." diye konuştu.

Hükümeti eleştiren Ağbaba, olağanüstü hal uygulamasının kaldırılmasını gerektiğini belirtti.

Ağbaba, kentin sorunlarını yakından bildiklerini ve Malatya'nın hak ettiği gibi yönetilmediğini ileri sürdü.

Ziyarette, CHP 27. Dönem Malatya milletvekili adayları Hulisi Porgalı, Soner Gökçe, Berna Karadaş, Emin Dönmez ve Mahmut Akbıyık da konuşma yaptı.

Ağbaba ve beraberindeki milletvekili adayları daha sonra Malatya Valisi Ali Kaban'ı da makamında ziyaret etti.

