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Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 18:29 | Son Güncelleme 4 saat önce

Gözyaşları içinde 'Aileme varan tehditler alıyorum' diyerek istifa eden eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, istifasına ilişkin "Benim o yedi dakikalık istifa konuşmam manifesto gibidir" dedi. Uğur, "Bakın şimdi istifa mistifa isteyemiyorlar. Yoksa sırada 4-5 tane daha Büyükşehir Belediye Başkanı vardı" ifadesini kullandı.

Bandırma Gazete'de Necdet Mancılık'a verdiği röportajda istifa süreci ve sonrası hakkında açıklamalarda bulunan Uğur, İYİ Parti'den teklif aldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Uğur, kendisinin istifa sırasında yaptığı çok konuşulan açıklama içinse "Bakın şimdi istifa mistifa isteyemiyorlar. Yoksa sırada 4-5 tane daha Büyükşehir Belediye Başkanı vardı" diye konuştu.

Uğur'un röportajında öne çıkan bölümler şöyle:

"Benim o yedi dakikalık istifa konuşmam manifesto gibidir. Her bir cümlesi bir şeyler ifade eder. Yalnız Türkiye'de de değil, tüm dünyada yankı bulmuş bir istifadır. Ben orada inandığım şeyleri söyledim. Çünkü Allah'a şükür abdestimizden şüphemiz yok. Başımız dik, alnımız açık ve ne yaptığımızı biliyoruz. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bize her türlü mevki ve makamı nasip etti. Yirmi beş yıla yakın zamandır önemli makamlar, mevkiler sahibi oldum. Bizim geldiğimiz bu makamlar kaç kula nasip olur? Onun için biz doğru bildiğimizi her zaman söyleriz. Burada da söylemek gerek. Eğer doğruları söylemezseniz, işler iyi gitmez. Bakın istifa ederken söylediklerimize yabana atılır şeyler değildir. Şimdi diyorlarmış ki, bu Edip Uğur'un bir üst aklı olması lazım, bu konuşmayı o üst akıl hazırlamıştır. Ne üst aklı, bu bizim kendi aklımız. ‘Ben şunu yaptım, bunu yaptım' diye çiçekli böcekli bir konuşma yapmak istemedim. Onun takdirini zaten milletimiz yapar ama esas iş devletin yönetimindeki durumdur. Burada bürokrasi siyasetin yerini alıyor. Devlet, milletin önüne geçiyor. Sadakat, liyakatin önüne geçiyor. Şu anda tüm bunlar doğrudur. Bizde bunların hepsini eksiksiz söyledik."

Ahmet Edip Uğur'dan istifa açıklamasındaki 'tehdit' ifadesi için ilk açıklama

"SIRADA 4-5 TANE DAHA BAŞKAN VARDI"

Uğur, ailesinin tehdit edildiği iddiaları sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

''Konuyla ilgili orada ne söylediysem o. O kadar. Nokta. O yetti zaten. Bakın şimdi istifa mistifa isteyemiyorlar. Yoksa sırada 4-5 tane daha Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. Bunlar yanlış olaylar. Hani demokrasi de seçimle gelen seçimle giderdi. O zaman bu nasıl bir durum? Bakın demin söyledim, tekrar edeyim, o zaman ne oluyor? Devlet, milletin önüne geçiyor. Devletin bir ağırlığı vardır. Siyasette bu ağırlığı azaltmak içindir. Liyakatin yerini sadakat alırsa işte memleket bu duruma gelir. İşler onun için dengesinde gitmiyor."

"AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN DEDİKODULAR"

Uğur, diğer siyasi partilerden teklif alıp almadığıyla ilgili şunları söyledi:

"Valla hiçbir şey düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi burada oturuyorum. Ziyaretçilerim geliyor. Geziyorum. Şu an için yaptıklarım bunlardan ibaret. Şimdi yerel seçimlere 14 aydan fazla var. On dört ay kısa bir süredir ama siyasette 24 saat uzun bir süredir. Su, yolunu bulur. Ben nevi şahsına münhasır bir adamım. Öyle o parti ile bu parti ile görüşmem. Ayrıca bana da kimse gelmedi. Buna rağmen yine de bir sürü dedikodu var. Yok, Abdullah Gül'le görüşüyormuşum. Benim istifa açıklamamı o hazırlamış. Yok, İYİ Parti'de bir FETÖ'cü paşa varmış, ben onunla kontak kuruyormuşum. Aman Allah'ım, akla mantığa sığmayan dedikodular. Tabii ben böyle sakin ve rahat durunca korkuları daha fazla oluyor. Çünkü halkta benim karşılığım var. Şimdi gelmeden önce bir yere uğradım, bir görseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Böyle olunca Allah'tan korkmayanlar Edip Uğur'dan korkuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Allah'tan kork. Edip Uğur'dan neden korkuyorsun? Çünkü benim bu halka yaptığım hizmetler var. Bu halkta karşılığım var."

"ORASI KUMPASLA, YALAN VE İFTİRA İLE OTURDUĞUNUZ BİR YER"

Uğur, "Bakın, benim zamanımda bu led ekranlarda billboardlarda yaptığım hizmetler, projeler, yapacağımız işler yer alırdı. Şimdi bunlar sosyal medya döndürüyor. İki tane çocukla, Ayşe nineyle, Hasan amcayla tarladaki çalışanlarla çektirilmiş resimler. Eee, projeleriniz ne? Ne yapacaksınız? Ne yapıyorsunuz? Var mı bir şey? Bir de çok ilginç bir konu var. Biz belediyeyi aldığımızda ne enkaz edebiyatı yaptık, ne de davul zurna çaldık ama bizden sonra ne oldu? Bakın bunu burada MHP'liler söylemiş. Ya, demişler Edip Uğur, belediyeyi MHP'den aldı, hiçbir kutlama yapmadı. Siz başka bir partiden almış gibi davulla zurnayla kurbanlar keserek kutladınız demişler. Orası kumpasla, yalan ve iftira ile oturduğunuz bir yer. Öyle olunca da orada rahat oturamazsınız ki" dedi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
ağlamayı bırak eğerki Halk seni seçmişse ,bidahaki yerel seçimde Bağımsız Aday ol ve Halk Seni YİNE seçsin ve Yine Belediye Başkanı ol.. Zor biraz Bu bütün Partiler içinde böyle
@palermo544 beyinsiz adamı savunacağına hukuksuzca görevden alanları savunuyorsun yuh olsun sana.
@palermo544 adamın gidişi hukuksuz, peki gelişi hukuklu mu, akp aday göstermese seçilirmiydi, dediği doğru koysun bağımsız seçilsinde seçimle nasıl geliniyot hepimiz görelim
Ağlaya ağlaya terk ettin ama ayrılanlar arasında en erkeği senmişsin. Diğerleri yalaya yalaya gitti.
yobazlıkta bir numaraydın..reiste gereğini yaptı..
Bu başkan CESUR VE KAHRAMANCA DEMOKRASİ KATİLİ,İNSANLIK HAYSİYETİ DÜŞMANI İSTİFA ET BASKISI YAPAN ŞEREF VE HAYADAN YOKSUN,ALLAH KORKUSUNDAN UZAK BASKI YAPANLARA MEYDAN OKUMADIR. Hani nerede OYUNA SAHİP ÇIKANLAR. ÇÜNKÜÜÜ ÜLKEDE DEMOKRASİ YOK VE BASKI VAR. Benim oy verdiğim hangi makam ve mevkide ki kişi HAKSIZCA-ZORBACA ALAŞAĞI ETTİRİLİYORSA BU DARBEDİR.BU SEÇENE VE SEÇİLENE İHANETTİİİR.
@ilhansafa engesiz onu sana gör diye ortaya cıkaran kim ak parti onu aday göstermese sen kime oy verecektin emvesil
@ilker187 SAHTE DEMOKRATSINIZ.SİZ İSLAM VE MİLLET DÜŞMANI,YAHUDİ KATİLİ AFFEDEN VE YAHUDİ CESARET ÖDÜLLĞ SİYONİST DOSTU KUKLALARISINIZ.R
merakla bekliyoruzzz
Birer ""kullan-at"" olduğunuzu yeni mi öğrendiniz
Biriniz çıkıpta adam gibi niye istifa ettiğinizi/ettirildiğinizi söyleyemediniz.
@sertangungor17 daha ne desin ailemle tehdit ettiler demedimi
EEEE NE YANİ İNSAN BİRAZ NEFİS MUHASEBESİ YAPAR ER KİŞİ NİYETİNE DEDİKLERİNDE NE OLACAK
""Yirmi beş yıla yakın zamandır önemli makamlar, mevkiler sahibi oldum. Bizim geldiğimiz bu makamlar kaç kula nasip olur?"" Yav yalan dünyada makam mevki sahibi olsan nolur olmasan nolur. Kim hatırlar 2 sene sonra seni efendi. Efendi demişken aklıma geldi" Azrailin gelir kendi, Ne ağa der ne efendi , Sayılı günler tükendi"
İnanç ne demek başkan.Bu güne kadar inanları ve inanç sahiplerinin hep aldandığını gördük. Artık bilim deyin,inanç demeyin ve aldanmayın.
Burada yorum yapanlar biz kimi seçiyoruz parti liderleri tarafından aday gösterilen kişileri seçiyoruz yani parti liderleri onu aday göstermese seçilemiyecek görevden istifa et denilince ağlamayacaksın eğer partiye değilde kendine oy verildiğini düşünüyorsan bağımsız aday olursun kazanırsın
suçu varsa yargıya teslim etmeliydiler suçu yoksa bu seçilmiş birine darbedir hangi partiden olursa olsun kim aday gösterirse farketmez
millete karsan jest leri itelediniz koc aslanlarla birlikte aradaki iskontoyu nereye buharlastirdiniz belli degil ama bize esnaf asil hak edenler olarak yansitmadiniz ama aldiniz mazlumun ahini cikti aheste aheste talanda ugurda by by REİSE HELAL olsun deveden buyuk fil var edip ağa
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