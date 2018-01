Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Bandırma Gazete'de Necdet Mancılık'a verdiği röportajda istifa süreci ve sonrası hakkında açıklamalarda bulunan Uğur, İYİ Parti'den teklif aldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi. Uğur, kendisinin istifa sırasında yaptığı çok konuşulan açıklama içinse "Bakın şimdi istifa mistifa isteyemiyorlar. Yoksa sırada 4-5 tane daha Büyükşehir Belediye Başkanı vardı" diye konuştu.

Uğur'un röportajında öne çıkan bölümler şöyle:

"Benim o yedi dakikalık istifa konuşmam manifesto gibidir. Her bir cümlesi bir şeyler ifade eder. Yalnız Türkiye'de de değil, tüm dünyada yankı bulmuş bir istifadır. Ben orada inandığım şeyleri söyledim. Çünkü Allah'a şükür abdestimizden şüphemiz yok. Başımız dik, alnımız açık ve ne yaptığımızı biliyoruz. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bize her türlü mevki ve makamı nasip etti. Yirmi beş yıla yakın zamandır önemli makamlar, mevkiler sahibi oldum. Bizim geldiğimiz bu makamlar kaç kula nasip olur? Onun için biz doğru bildiğimizi her zaman söyleriz. Burada da söylemek gerek. Eğer doğruları söylemezseniz, işler iyi gitmez. Bakın istifa ederken söylediklerimize yabana atılır şeyler değildir. Şimdi diyorlarmış ki, bu Edip Uğur'un bir üst aklı olması lazım, bu konuşmayı o üst akıl hazırlamıştır. Ne üst aklı, bu bizim kendi aklımız. ‘Ben şunu yaptım, bunu yaptım' diye çiçekli böcekli bir konuşma yapmak istemedim. Onun takdirini zaten milletimiz yapar ama esas iş devletin yönetimindeki durumdur. Burada bürokrasi siyasetin yerini alıyor. Devlet, milletin önüne geçiyor. Sadakat, liyakatin önüne geçiyor. Şu anda tüm bunlar doğrudur. Bizde bunların hepsini eksiksiz söyledik."