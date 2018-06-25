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Ağrı'da milletvekili dağılımı değişmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 12:59 | Son Güncelleme

AĞRI'da HDP, oyları düşmesine rağmen 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğu gibi 3 milletvekili çıkardı.

AĞRI, (DHA)- AĞRI'da HDP, oyları düşmesine rağmen 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğu gibi 3 milletvekili çıkardı. AK Parti de yine 1 miletvekilliği aldı.
Ağrı'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP yüzde 66.80 oran ile 146 bin 763 kişiden oy aldı ve 3 milletvekili çıkardı. AK Parti ise yüzde 27.71 oy oranı ile 60 bin 890 kişinin oyuyla 1 milletvekilliği aldı. CHP 3 bin 756 seçmenin oyuyla yüzde 1.71 oranına sahip olurken, MHP yüzde 1.68 oy oranı ile seçmenlerin 3 bin 695'inden oy alabildi.
24 Haziran seçimlerinde ise HDP'nin Ağrı'daki oy oranı yüzde 6 düştü. 143 bin 780 seçmenden oy olan HDP'nin milletvekili sayısı ise değişmedi. Oylarını 66 bin 326'ya yükselten AK Parti'de de koltuk sayısı değişiklik göstermedi. CHP ve MHP'nin oylarını artırdığı Ağrı'da İYİ Parti 3 bin 806 kişiden oy aldı.
Yeni hükümet sisteminde Ağrılılar, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yüzde 61.28 oranında oy verirken, AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ise yüzde 31.75 oranında oy verdi.

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