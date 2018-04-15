Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Ağrı Valisi Süleyman Elban'a kutlama mesajı gönderdi.