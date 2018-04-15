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Ağrı'nın kurtuluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Ağrı Valisi Elban'a kutlama mesajı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Ağrı Valisi Süleyman Elban'a kutlama mesajı gönderdi.

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Ağrı'nın düşman işagalinden kurtuluşu Başbakan Yıldırım

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