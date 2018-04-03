Ahed Tamimi’den taciz davası

Bir İsrail askerini tokatlaması sebebi ile yargılanan Ahed Tamim, sorgulama esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği soruşturma görevlisine dava açtı.
Bir İsrail askerini tokatlaması sebebi ile yargılanan Ahed Tamimi, soruşturma esnasında kendisini taciz ettiğini iddia ettiği bir soruşturma görevlisine dava açtı. Davayı açan avukat Jabi Laski, Tamimi’nin soruşturma esnasında uygunsuz söz ve davranışlara maruz kaldığını belirtti.
Ahed Tamimi, bir İsrail askerine tokat attığı videonun sosyal medyada yayılması üzerine ‘Filistin’in cesur kızı’ olarak nitelendirilmişti.
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