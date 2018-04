Ahıska Türklerinden istisnai vatandaşlığa ilgi

ALPER ATALAY - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, "İstisnai vatandaşlığa ilişkin her ilden her gün oluşturulan dosyalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı. İllerde kimliklerini alanlar var. Evrak her gün teslim ediliyor. En fazla başvuru ise yaklaşık 17 bin başvuru ile Bursa'da yapıldı." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonuna, Ahıska Türklerinin sorunlarına ilişkin bir sunum yapan Uçar, AA muhabirine de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye göçle gelen Ahıska Türklerinin istisnai vatandaşlıktan yararlanması için yaklaşık üç yıldır ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten Uçar, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara durumu izah ettiklerini ve ardından çalışma başlatıldığını anımsatan Uçar, 15 Ağustos 2017'de Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında konunun gündeme geldiğini ve 2017 yılından önce Türkiye'ye giriş yapmış, ikamet izni bulunan veya bulunmayanların hepsinin aileleri ile beraber istisnai vatandaşlıktan yararlanmasına ilişkin düzenlemenin yapıldığını belirtti.