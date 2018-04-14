HABER

Ahıska Türklerinden istisnai vatandaşlığa ilgi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 11:44 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Uçar: - "İstisnai vatandaşlığa ilişkin her ilden her gün oluşturulan dosyalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı. İllerde kimliklerini alanlar var. Evrak her gün teslim ediliyor. En fazla başvuru ise yaklaşık 17 bin başvuru ile Bursa'da yapıldı"

ALPER ATALAY - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, "İstisnai vatandaşlığa ilişkin her ilden her gün oluşturulan dosyalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı. İllerde kimliklerini alanlar var. Evrak her gün teslim ediliyor. En fazla başvuru ise yaklaşık 17 bin başvuru ile Bursa'da yapıldı." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Göç ve Uyum Alt Komisyonuna, Ahıska Türklerinin sorunlarına ilişkin bir sunum yapan Uçar, AA muhabirine de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye göçle gelen Ahıska Türklerinin istisnai vatandaşlıktan yararlanması için yaklaşık üç yıldır ilgili kurumlarla görüştüklerini belirten Uçar, bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara durumu izah ettiklerini ve ardından çalışma başlatıldığını anımsatan Uçar, 15 Ağustos 2017'de Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında konunun gündeme geldiğini ve 2017 yılından önce Türkiye'ye giriş yapmış, ikamet izni bulunan veya bulunmayanların hepsinin aileleri ile beraber istisnai vatandaşlıktan yararlanmasına ilişkin düzenlemenin yapıldığını belirtti.

Bunun ardından 9 Eylül 2017'de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kendi sisteminden Ahıska Türklerinin isim listesini taratarak bütün illerin nüfus müdürlüklerine gönderdiğini ve nüfus müdürlüklerinin bu listeler üzerinden Ahıska Türklerinin işlemlerine başladığına değinen Uçar, sürecin halen devam ettiğini ve bu süreç sonunda sayının 40-50 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

- "Erdoğan olmasaydı bu çalışmaların hiçbirini yapamazdık"

Uçar, istisnai vatandaşlığa ilişkin her ilde her gün oluşturulan dosyaların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen hafta itibarıyla 5 bin kişinin onayı çıktı. İllerde kimliklerini alanlar var. Evrak her gün teslim ediliyor. En çok başvuru ise yaklaşık 17 bin başvuru ile Bursa'da yapıldı. Burada hiç kimse dışarıda kalmayacak şekilde bir çalışma yapılıyor. Evrak eksikliğini bir an önce tamamlanıp hızlı bir şekilde başvuruların bitirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik soruşturması bitenleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hiç bekletmiyor hemen imza için makamlara sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı biz bu çalışmaların hiçbirini yapamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, ne kadar derdi anlattıysak mutlaka en üst şekilde ilgi ve alaka göstermiştir."

Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahıska türkleri Fuat Uçar İstisnai vatandaşlık

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

AK Parti'den FETÖ'cüler temizlendi mi? Canlı yayında açıkladı

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım görüştü

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.