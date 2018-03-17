Ahmet Davutoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret

Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, ‘Bilgi, Bilinç ve Ahlak’ konferansı kapsamında geldiği Van’da, Tuşba Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Van’da ak belediyeciliğin en önemli temsilcisi olan ve 40 yılda yapılabilecek hizmetleri çok kıt imkanlarla sadece 4 yılda gerçekleştiren Tuşba Belediyesini ikinci kez ziyaret eden Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki Van Valisi Murat Zorluoğlu ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici’yi Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İlçe Kaymakamı Meral Uçar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Yürük, AK Parti İlçe Başkanı Muğdat Günini, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri karşıladı. Davutoğlu’na belediyenin faaliyetleri hakkında brifing veren Başkan Özgökçe, 2014 yılında Van’ın büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla kurulan Tuşba’nın tamamen kırsaldan ibaret olan bir köyden farkı olmayan ve Türkiye’de belki de tek merkez metropol ilçe olduklarını ifade etti. İlk olarak yıllardır her türlü hizmetten mahrum bırakılan ilçe halkına BSK asfalt yol hizmeti götürdüklerini dile getiren Başkan Özgökçe, Tuşba’yı devraldıklarından kışın çukur ve çamurdan, yazın ise toz ve dumandan geçilmeyen yolların olduğunu kaydetti Başkan Özgökçe, “İlk başta 10 merkez, 57 kırsal mahalle ve 2 mezranın bütün yollarında imkanlarımız dahilinde asfalt ve kilit parke uygulamalarına başladık. İlçemizde hiç olmayan modern ve devasal parklar yaparak çehresini değiştirdik. Tarihi Van Evleri Mahallesi Projemiz ile unutulmaya yüz tutmuş kültürümüzü yaşatarak, ilçemizi cazibe merkezi haline getirdik. Yaptığımız ‘15 Temmuz Şehitler Parkımız’ ve ‘Mavi Bayraklı Plajımız’ ile sırtını tamamen Van Denizine çeviren halkımızın yüzünü Van Denizine çevirmesini sağlayarak, tüm bu çalışmalarımızı prefabrik ve konteynerlerde gerçekleştirdik. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, halkımıza söz verdiğimiz tüm seçim beyanlarımızı hamdolsun fazlasıyla yaptık, bir tek gerçekleştiremediğimiz projemiz ise belediye hizmet binamız kaldı. Onun da temelini kazdık. İnşallah başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere sizlerin de destekleri ile ilçemize Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile güzel bir belediye binası kazandırmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Başkan Özgökçe’den övgüyle bahseden eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ise, “En zor şartlarda dahi Tuşba halkına en iyi hizmeti sunabilmek için gayret sarf eden değerli Belediye Başkanımız Fevzi Beye ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Aziz Van’ımızı, Tuşba’mızı her seferinde daha da gelişmiş görmek ümidiyle bütün Tuşbalılara, Vanlı kardeşlerime selamlarımı sunuyorum. Fevzi Beyin değerli bir vizyonu var, Vanlı kardeşlerimize bu hizmetlerin yansıması için büyük bir çabası var. Bizler de bu çabaya katkıda bulunacağız. Kendisine çalışma ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü AK Parti, belediyecilik anlayışına uygun kentsel bir çalışma yürütüyor. Başkanımızın yaptığı işler, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ifadesinin somut göstergesidir. Vanlı kardeşlerimiz en güzeline layıktır. Bizler de Vanlı kardeşlerimize hizmetler gelsin diye başkanımıza elimizden gelen desteği vereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.