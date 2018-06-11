Ahmet Demircan: Türkiye'nin güçlenmesi için bu seçim belirleyici olacak

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni poliklinik binasının temelini atıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin açılışını yaptı. Bakan Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlenmesi, bütün haklarını koruması, mazlumların da ellerinden tutması için 24 Haziran seçimlerinin belirleyici olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binası'nın temel atma ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenlerine katıldı. Bakan Demircan'ın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları da törende bulundu. Törende konuşma yapan Bakan Demircan, 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, "Bu parlamenter sistem aslında tam anlamıyla parlamenter sistem değil, darbe anayasalarıyla oluşturulduğu için darbecilerin baskısı altında bir sistemle yaşadık bugüne kadar. Onun yerine şimdi sivil iradeyle Meclis'in, milletin iradesiyle yapılmış ve milletin onayıyla onaylanmış yeni sisteme geçeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada zayıf devletin yaşayamayacağını belirten Bakan Demircan, "Güçlü olmak zorundayız burada. Görüyorsunuz etrafımızdaki hadiseleri. O nedenle Türkiye zaman kaybetmeden gelişmek, kalkınmak, güçlenmek zorunda. Diyoruz ki milletimize güçlü başkan, güçlü Meclis, güçlü Türkiye. Türkiye bunu başarmak zorunda. Yaşadıklarımızı unutmayalım. 35-40 yıldır bizi dışarıdan engelleyemeyince içeriden terörle boğuşturdular. Binlerce şehit, can kaybı ve öbür taraftan milyarlarca dolar değer kaybettik" dedi.

Demircan, "Kalkınmamızın önündeki engellerden biri de buydu ama Türkiye son 16 yılda yakaladığı istikrar sayesinde yapılan müdahalelere rağmen direnerek kalkınma yolunda aldığı mesafe sayesinde, bugün terörün içeride başını ezebildiği gibi dışarıda da bütün inlerine, yuvalarına kadar takip ediyoruz. İşte Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı Harekâtı. Ne diyordu birileri? 'Ne işiniz var, girmeyelim Afrin'e'. Gireceğiz arkadaşlar; Türkiye'ye nereden, kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdi Kandil'e, gerekiyorsa diğer yerlere de Türkiye gereken müdahaleyi yapacak. Güçlenmesi için Türkiye'nin, bütün haklarını koruması, mazlumların da ellerinden tutması için bu seçim belirleyici bir seçim olacak. Eski Türkiye'yi unutacağız."

Bakan Demircan'ın konuşmasının ardından temel atılacak tesis için butona basıldı, açılışı yapılacak tesis için ise açılış kurdelesi kesildi.