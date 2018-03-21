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Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın vefatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

Bölükbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek

Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.

Bölükbaşı'nın cenazesi, TBMM'deki törenin ardından, Kocatepe Camisi'inde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Deniz Bölükbaşı, MHP'den 23. Dönem'de Ankara Milletvekilliği yapmıştı.

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