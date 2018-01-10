Ahmet Gündoğdu: İttifak inşallah 7 yılla sınırlı kalmaz

Nursima KESKİN - Gökhan CEYLAN / ANKARA, (DHA) - TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki desteğine ilişkin "Biz milli konularda vatan millet lehine bu ittifakın 7 yılla sınırlı olmaması gerektiğine inanıyoruz." dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Ahmet Gündoğdu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri açıklamasının anımsatılması üzerine şöyle konuştu:
"İnşallah 7 yılla sınırlı kalmaz büyüklerimiz detayıyla konuşurlar. Dünyanın küresel sorunları var. Farklı dinden ülkelerin bile farklı yerlerde bir araya geldiğini görüyoruz. Bahçeli'nin çıkışını önemli buluyorum. Cumhurbaşkanının bu çıkışa verdiği desteği önemli buluyorum. Biz milli konularda vatan millet lehine bu ittifakın 7 yılla sınırlı olmaması gerektiğine inanıyoruz."
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