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Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 07:24 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Yeni Şafak da Cumhuriyet de ‘tam bir tiyatro’ dedi" başlıklı yazısının bir bölümünde, Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'ye operasyonla ilgili açıklamalarına değindi. Davutoğlu'nun "Mutlaka bir gün Suriyeli İmam Münir kardeşimizin Emevi Camisi’nde tekrar sesi yankılanacaktır” sözlerine tepki gösteren Ahmet Hakan, 'Strateji gitti, derinlik gitti ama sarhoşluk az da olsa sürüyor!' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor

ABD, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah kullandı iddiasıyla Suriye rejimine ait hedefleri vurması, dünya devlerini karşı karşıya getirdi. Başta Rusya ve İran operasyona tepki gösteriren Türkiye ise memnuniyetini dile getirdi.

Suriye'de yapılan operasyona bir destek de eski Başbakan AK Partli Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. "ABD, Suriye’yi vurunca... Ahmet Davutoğlu da atağa kalktı." diyen Gazeteci Ahmet Hakan, Davutoğlu'nun "Suriyeli imam Münir kardeşimiz neden Şam’daki Emevi Camisi’nde değil de bugün Batman’dadır? Mutlaka bir gün Münir kardeşimizin Emevi Camisi’nde tekrar sesi yankılanacaktır" ifadelerine tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde 'Şam Emevi Camiinde cuma namazı kılacağız' sözlerini hatırlatan Hakan, "Bir haftada Emevi Camii’nde Cuma namazı kılmak hayalinden İmam Münir’in bir gün mutlaka Emevi Camisi’nde namaz kıldırması hayaline gelinmiş durumda. Strateji gitti, derinlik gitti ama sarhoşluk az da olsa sürüyor!" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Ahmet Davutoğlu Suriye Şam

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