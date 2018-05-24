Ahmet Hakan'dan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç'a çağrı

Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde "Bülent Arınç'ın oğluna açık mektup" başlığının altında Ahmet Mücahit Arınç için "AK Parti’den seçilebilecek yerden aday gösterildin. Hayırlı uğurlu olsun" diyen Hakan, "Seninle ilgili olarak “Babası sayesinde aday oldu, babasına kıyak yapıldı” falan deniyor, başka da bir şey denmiyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun siyaseten kötü bir izlenim bıraktığını belirten Hakan, Arınççağrıda bulunarak "Hemen çık ve partine seslen. De ki:

'Eğer beni babam yüzünden aday yaptıysanız istemem bu adaylığı! Eğer beni kişisel hasletlerim nedeniyle aday yaptıysanız bunu kamuoyuna açıklayın.' diye yazdı.

Böyle bir açıklamanın zorunluluk olduğunu altını çizen Hakan "Böyle bir çıkış yapmazsan zevahiri bile kurtaramazsın, haberin olsun." diyerek Arınç'ı uyardı.

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