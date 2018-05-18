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Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 07:27 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin FOX TV'de katıldığı programda söylediği sözleri eleştiren AK Partili 3 isme tepki gösterdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de katıldığı programda, “Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş... Ne diyorsunuz?” sorusuna, “Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse o da öyle gidecek.” yanıtını verdi. İnce'nin bu sözlerine, AK Partili isimlerden tepki geldi. İnce'nin bu sözleri ile "suikast" imasında bulunduğunu iddia eden Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk'e Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Konuyu bugünkü "Yok artık Burhan Kuzu! Yok artık Şamil Tayyar! Yok artık Metin Külünk!" başlıklı yazısı ile gündeme taşıyan Hakan, şunları söyledi:

"Öküzün altında bile buzağı aranır da bu cümlenin altında aranmaz! O kadar net yani. Yok artık Burhan Kuzu Yok artık Şamil Tayyar Yok artık Metin Külünk. Ama gelin görün ki... Burhan Kuzu’dan Metin Külünk’e, Metin Külünk’ten Şamil Tayyar’a kadar... İktidarın anlı şanlı birçok ismi, bu cümlenin altında bile buzağı aradılar. Ve işin daha da vahimi aradıkları buzağıyı bulmayı da başardılar maşallah ki maşallah!

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Neymiş efendim...

Turgut Özal öldürülmüşmüş...
Muharrem İnce, o cinayete gönderme yapıyormuş...
Erdoğan’a “öldürülecek” imasında bulunuyormuş...
Falan fıstık.

Ey Burhan Kuzu!
Ey Metin Külünk!
Ey Şamil Tayyar!

Bu yaptığınızla...

“Ey ahali! Muharrem İnce’nin hiçbir açığı yok! O kadar ki... Öküz altında buzağı aramak zorunda kaldık” demiş gibi oldunuz.

Yani resmen ve alenen Muharrem İnce’ye çalıştınız.

Reis’e çaktırmadan ihanet eden “gizli Muharrem İnce’ci” misiniz nesiniz, anlamadım ki?"

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Ahmet Hakan muharrem ince Metin Külünk Şamil Tayyar Burhan Kuzu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ahmet hakan inşaALLAH suikast olmaz olursa asıl sen kendini kurtar sen boşuna kıçını yırtmazsın mutlaka yok dediğin herşeyde birşeyler mutlaka denendi sen kendini kurtabilecenmi o zaman..unutma bunu not al
halk arasında sen lafı nerenden anlıyorsun diye bir laf vardır akp li bu üç zavallınında lafı nerelerinden anladığı belli değil; özal ın ölümüyle CHP yi ilişkilendiren kuzu ya bu prof ünvanı verenlerin incelenmesi lazım bilgiden dolayı verilmediği ortada.şamil zaten bir ortaya fırlar azarı işitip kıç üstü oturur gene partisinden azar işitip oturacaktır,külünkten kanalizasyon künkü bile olmaz.
ya ne yapacaktı seçilemezse tabi ki gidecek, hakikaten bunlar kafayı yemiş yalakalık yapacağım diye şirin görüneceğim diye söylediklerine bakın pes yani pes, demek ki bunlar başkalarını kendileri gibi sanıyorlar.
15 yildir ülkeyi siz yönetiyorsunuz bok atacağınıza bulsanıza mademki zehirlendi. Adli tip kurumunuz ne iş yapar, yeniden dizayn ettiğiniz yargınız ne iş yapar
AHME HAKAN sen sipikierlikten sıkıldın galiba..tam gaz gidiyorsun ..hedef gösteriyor insanları kötülüyorsun..şaşırdınmı sen...veya kendini ne zannediyorsun sipiker.
ak parti artık oldu kara bimizah nedenmi onların korkusu buzamana kadar yaptıkları zulmun birün gelecek onlarada yapılacak diye korkuyorlar zizler cumhuriyetten korkuyorsunuz birtürlü içinize sindire mediniz ata türcü olmayı çünkü zizler bizansın torunlarısınızda ondanbu bayraktan e bu cumhuriyettenkormayınbuikisimge sislerine ayıbınısaklarne mutlu trkümdiyene
Yahu burhan kuzu anayasa profesörü olamaz.twitterda yazılarına hayret edersin.Trump seçildikten sonra diyor ki amerikan başkanı oldu çok da iyi oldu.ben açık sözlü adamı severim cumhurbaşkanımızı da bu yönünü seviyorum.Bence iki lider iyi anlaşacak.Geçen de Trump denilen cani diye tweet atmış devamını siz okuyun:)
BUNU DÖVMÜŞLERDİ YA KAFA GİTMİŞ KAFASIAN VURA VURA APTAL OLMUŞ APTAL OLDGU İÇİNDE ARTIK AKP Lİ OLMUŞ ANLAŞILAN
Bu adamların üçündede ülke yönetimine katkı sağlayacak kapasite yok. Kıymetli adamlarmış, milletvekili olmuşlar. Aslında şu andaki hükümetin bu ülkeyi yönetecek kapasitesi yok. tarım, maliye, ekonomi Bakanlığı Allah'a emanet. O yüzden ülke bu halde. Tamam
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