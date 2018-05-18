Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de katıldığı programda, “Erdoğan seçimi kaybederse gitmezmiş... Ne diyorsunuz?” sorusuna, “Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse o da öyle gidecek.” yanıtını verdi. İnce'nin bu sözlerine, AK Partili isimlerden tepki geldi. İnce'nin bu sözleri ile "suikast" imasında bulunduğunu iddia eden Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk'e Ahmet Hakan'dan tepki geldi.

Konuyu bugünkü "Yok artık Burhan Kuzu! Yok artık Şamil Tayyar! Yok artık Metin Külünk!" başlıklı yazısı ile gündeme taşıyan Hakan, şunları söyledi:

"Öküzün altında bile buzağı aranır da bu cümlenin altında aranmaz! O kadar net yani. Yok artık Burhan Kuzu Yok artık Şamil Tayyar Yok artık Metin Külünk. Ama gelin görün ki... Burhan Kuzu’dan Metin Külünk’e, Metin Külünk’ten Şamil Tayyar’a kadar... İktidarın anlı şanlı birçok ismi, bu cümlenin altında bile buzağı aradılar. Ve işin daha da vahimi aradıkları buzağıyı bulmayı da başardılar maşallah ki maşallah!

Neymiş efendim...

Turgut Özal öldürülmüşmüş...

Muharrem İnce, o cinayete gönderme yapıyormuş...

Erdoğan’a “öldürülecek” imasında bulunuyormuş...

Falan fıstık.