Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

Farklı bir netice alman ancak tılsımla falan söz konusu olabilecek.

"Her seçim gecesi yine yeni yeniden ağlayacaksın.

"AK Parti oy kaybetse bile kazanacak." diyen gazeteci Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

'CHP YÜZDE 22'Yİ AŞAMAYACAK' CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam etemesi gerektiğini belirten gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'nin oy oranıyla ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam edersen… Yüzde 22’yi aşamayacaksın." iddasında bulundu.

İnce'nin bu açıklamalarına, genel merkezden ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe sert yanıtlar gelirken, CHP'de liderlik savaşı yeniden başladı.

“Oylar çalındı” demekten başka sığınacak bir liman bulamayacaksın.

Bir milim ileri gidemeyeceksin.

Bu devran hep böyle sürüp gidecek.

Bunca yalın gerçeklere rağmen…

“Sana ne kardeşim bizim partimizden… Biz Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok memnunuz… Onunla yola devam edeceğiz” diyorsan…

Sana söyleyeceğim tek şey şudur:

Paşa keyfin bilir CHP!"

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