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Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de liderlik savaşı başladı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'kurultay' çıkışına, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıtlar geldi. CHP'de değişimin gerekli olduğunu belirten gazeteci Ahmet Hakan, böyle devam ederse 'CHP yüzde 22'yi aşamayacak' diye yazdı.

Ahmet Hakan'dan CHP'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Yüzde 22'yi aşamayacaksın

CHP'de kurultay sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından cumhurbaşknaı adayı Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık önerdim. Artık çekilmeli" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

İnce'nin bu açıklamalarına, genel merkezden ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe sert yanıtlar gelirken, CHP'de liderlik savaşı yeniden başladı.

'CHP YÜZDE 22'Yİ AŞAMAYACAK'

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam etemesi gerektiğini belirten gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'nin oy oranıyla ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam edersen… Yüzde 22’yi aşamayacaksın." iddasında bulundu.

"AK Parti oy kaybetse bile kazanacak." diyen gazeteci Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Her seçim gecesi yine yeni yeniden ağlayacaksın.

Yılgınlığın, umutsuzluğun, karamsarlığın hiç bitmeyecek.

Farklı bir netice alman ancak tılsımla falan söz konusu olabilecek.

Oy vermeyenleri hor ve hakir görmeye devam edeceksin.

“Çekip gideceğim buralardan” deyip duracaksın.

“Oylar çalındı” demekten başka sığınacak bir liman bulamayacaksın.

Bir milim ileri gidemeyeceksin.

Bu devran hep böyle sürüp gidecek.

Bunca yalın gerçeklere rağmen…

“Sana ne kardeşim bizim partimizden… Biz Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok memnunuz… Onunla yola devam edeceğiz” diyorsan…

Sana söyleyeceğim tek şey şudur:

Paşa keyfin bilir CHP!"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kılıçtaroğlu akp seni söz manyağı yaptı...ben de chpliyim ..lütfen def ol..değişim olsun oy oranımız en az %30 üzeri olacak...senle yürümüyor..chp den boşan git
hala anlıyamamışsınız. muharremde %30 aşamayacak.. ama %50 + 1 oy gerekiyor.
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