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Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 07:30 | Son Güncelleme

Dolardaki yükselişle birlikte piyasalardaki tedirginlik devam ederken, pek çok vatandaş ABD ve Trump'ı protesto etmek için dolarlarını yakıyor. Gazeteci Ahmet Hakan ise bugünkü yazında dolar yakanlara tepki gösterirken çok sert ifadeler kullandı.

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Akşam saatlerinde 7 lirayı aşarak rekor kıran dolar fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, ABD'nin ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararları büyük tepki çekti. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaları protesto etmek isteyen pek çok vatandaş, dolarlarını yakıyor.

Gazeteci Ahmet Hakan ise, Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşe yazısında ABD'yi ve Trump'ı dolar yakarak protesto edenlere çok sert tepki gösterdi.

'APTAL, GERİZEKALI, VATAN HAİNİ'

Hakan, dolar yakanlar için şu ifadeleri kullandı;

"ÇOK NET: Dolardaki yükselişi protesto etmek için eline geçirdiği dolarları yakmaya kalkan kesin aptaldır!

ÇOK NET: Dolardaki yükselişi protesto etmek için dolarları yakarken plastik kova kullanan büyük gerizekâlıdır!

ÇOK NET: Doları plastik kovada yakarken büyük bir marifet sergilemiş gibi pis pis sırıtan muazzam vatan hainidir!"

'İKTİDARI AYAKTA TUTAN MUHALEFETTİR'

"İktidarı ayakta tutan en önemli etken" başlıklı yazısında ekonomideki duruma rağmen iktidarın bu kadar destek almasını muhalefetin kötü politikasına bağlayan Hakan, "Bu iktidarı ayakta tutan en önemli etken... Beceriksiz, çapsız, organize olmaktan aciz, akıllı politikalar üretmeyen, koltuğa yapışıp kalan... MUHALEFETTİR MUHALEFET." ifadelerine yer verdi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kimin vatan haini oldugu çok net.. Tutumun duruşun ortada işte. Gün gelir sende kodesi boylarsın emin ol.
adam haklı beyler dağılın!..... dolar piyasada az olduğu için artıyor. sen dolar yakarak bu oranı daha çok azaltıyorsun.... beyinsizliğin lüzumu yok
hakancıgım. ulke de ateş var. daha utanmadan mualefet yapıyor.senin mualefet yapacan devrin yok. kemaldende yardım ıstiyecen. meraldende
dolarlari yakacagimiza bozdursakta hem ulkeye kendimize katkimiz olsa daha iyi olmazmi
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