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Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 07:43 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'deki liderlik tartışmaları sürerken, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimini sert sözlerle eleştiren Hakan, CHP'nin İzmir, Çankaya ve Beşiktaş gibi garanti gördüğü yerleri bile kaybedebileceğini iddia etti.

Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin yüzde 8 gibi bir farkla CHP'den daha yüksek oy alması partiyi karıştırdı. Liderlik tartışmalarının başladığı CHP'de bir kesim genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam etmesi ve yerel seçime odaklanılması gerektiğini düşünürken, bir diğer kesim Muharrem İnce'nin başa gelmesi aksi halde yerel seçimlerde başarısız olunacağını iddia ediyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Bütün dertleri İzmir, Beşiktaş Çankaya falan' başlıklı köşe yazısında CHP yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"TEK DERTLERİ 'GARANTİ' YERLER"

CHP yönetiminin tek derdinin İzmir, Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya gibi 'garanti' gördükleri yerleri kazanmak olduğunu iddia eden Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin koltuğa yapışıp kalmalarının tek nedeni işte bu garantili yerler! Herhangi bir CHP’linin ceketini koysa kazanacağı yerlere kendi adamlarını aday gösterecekler. Böylece rant kontrolünü ellerinden kaçırmamış olacaklar.

"KOLTUĞA YAPIŞMIŞ DURUMDALAR"

Bu yüzden bırakıp gitmiyorlar. Bu yüzden koltuğa yapışmış durumdalar. Bu yüzden açık başarısızlığı başarı gibi yutturuyorlar. Bu yüzden sımsıkı kenetleniyorlar. Bu yüzden 'biz yapamıyoruz, yapan gelsin' diyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

"İZMİR, ÇANKAYA VE BEŞİKTAŞ'I KAYBEDEBİLİR"

CHP yönetimini kendi seçmenini 'Koyun' yerine koyduğunu savunan Hakan, "Fakat bilmedikleri bir şey var: Koyun yerine koydukları kendi seçmenleri, o kadar öfkeli ki bunlara..." diyerek, CHP'nin bu kez garanti gördüğü İzmir’i, Çankaya’yı, hatta Beşiktaş’ı bile kaybedebileceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Beşiktaş izmir Çankaya

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
dön baba dönelim desemmmmm. be mübarek adam kafandamı dönmüyor senin?
Sadece oraları mı !!? Daha anadoluda “kale” diye tabir edilen o kadar ter var ki kaybedilecek.. Rakamlar müspet bir ilimi temsil eder.. okuyamıyorsan okuyana bırakacaksın
Bende bir ilçe ilave edeyim. Ataşehir i bile kaybedebilir....
kemalkılıçtaroglu ve ekibinin bundan böyle apartman yöneticiliği bile kazanamaz bir lider bu kadar aciz olamaz millete coşku heyecan veremeyenler siyasetde ezilenlerdir
sanki kemalim çok umrunda. Adam resmen seçimin tek kaybedeni akpartidir diyerek kendi seçmenini edilebilecek bütün hakaretleri etti.
İzmir'liyim tam 35'im ve bu adamın dediklerine katılıyorum yıllardır Chp'ye oy vermişimdir ama belediyecilik olarak tamda bu adamın dedikleri gibi oldular ,sokaklar çöp içinde,zaten sıkışık olan trafiğe birde tramvay eklediler çok ihtiyaç varmış gibi,nasıl olsa biz yapsakta yapmasakta bunlar bize oy veriyor zihniyeti oturmuş maalesef , yıllardır İzmir elinizde 40 yaşındayım 40 yılda çiçek bahçesi yapardınız güzelim İzmir'imi naptınız maalesef koca bir hiç .
Bugüne kadar Tüm oylarımı CHP ye verdim. KILIÇTAROĞLU GİDENE KADAR Belediye seçimleri dahil hiç bir oyumu CHP ye vermeyeceğim. Bukadar seçimi kaybedipte hala neden duruyorsun.
Kadıköy Belediyesi çalışanıyım. Kesinlikle bu dönemde Kadıköy'ü kaybedecek CHP
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