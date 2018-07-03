Ahmet Hakan'dan flaş CHP iddiası: İzmir, Çankaya ve Beşiktaş’ı bile kaybedebilir

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından CHP'de sular durulmuyor. Muharrem İnce'nin yüzde 8 gibi bir farkla CHP'den daha yüksek oy alması partiyi karıştırdı. Liderlik tartışmalarının başladığı CHP'de bir kesim genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun devam etmesi ve yerel seçime odaklanılması gerektiğini düşünürken, bir diğer kesim Muharrem İnce'nin başa gelmesi aksi halde yerel seçimlerde başarısız olunacağını iddia ediyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Bütün dertleri İzmir, Beşiktaş Çankaya falan' başlıklı köşe yazısında CHP yönetimini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

"TEK DERTLERİ 'GARANTİ' YERLER"



CHP yönetiminin tek derdinin İzmir, Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya gibi 'garanti' gördükleri yerleri kazanmak olduğunu iddia eden Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin koltuğa yapışıp kalmalarının tek nedeni işte bu garantili yerler! Herhangi bir CHP’linin ceketini koysa kazanacağı yerlere kendi adamlarını aday gösterecekler. Böylece rant kontrolünü ellerinden kaçırmamış olacaklar.