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Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 08:12 | Son Güncelleme

Hayko Bağdat'ın "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" başlıklı yazısı sosyal medyayı karıştırdı. Yazısında "Biz HDP’liler şöyle düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Bağdat'la ilgili HDP'den ve CHP'den peş peşe açıklamalar gelirken, en sert gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Bir süredir yurtdışında yaşayan Hayko Bağdat, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" başlıklı yazısında Bağdat, "Hiçbir turda Muharrem İnce’ye ya da Meral Akşener’e ya da Temel Karamollaoğluna ya da Doğu Perinçek’e oy vermeyeceğiz. Tutsak olmayan hiçbir yöneticimiz sizlere bu sözü vermesinler çünkü kendi Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş tutsakken başkasına oy vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ın açıklamalarına peş peşe tepkiler gelirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan "Şutlayın gitsin!" başlıklı bugünkü yazısında Hayko Bağdat için çok sert ifadeler kullandı.

'FETÖ ÇETESİ GOYGOYCUSU'

Bağdat için "Hesapçı kolpacının tekidir. Bu tür adamların yazıp çizdiklerine aşırı kuşkuyla yaklaşın." ifadelerini kullanan Hakan, "Hayko Bağdat denilen FETÖ çetesi goygoycusu ve “Yetmez Ama Evet” propagandisti... Ne kuşkuyu hak ediyor ne de dikkate alınmayı. Onun hak ettiği tek şey sadece şudur: Şutlanmak! Şutlayın gitsin." diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Hayko Bağdat muharrem ince

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