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Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 08:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de alınan seçimli kongre kararı sonrası Meral Akşener aday olmayacağını açıklarken, gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde İYİ Parti liderliği için Ümit Özdağ ismini önerdi.

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli kurultay kararı almasının ardından partide liderlik için belirsizlik devam ediyor. Akşener'in aday olmayacağını açıklamasına rağmen, dün İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçimli kurultaya tek bir adayla gideceklerini ve adaylarının Akşener olacağını belirtmişti.

'ACI GERÇEK KABAK GİBİ ORTAYA ÇIKTI'

Bu gelişmeler üzerine gözler yeniden Akşener'e çevrilirken, gazeteci Ahmet Hakan İYİ Parti Genel Başkanlığı için başka bir ismi önerdi. Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Akşener'in 24 Haziran seçşmlerinde beklenenin altında kaldığını belirten Hakan, "Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş! Ne büyük talihsizlik! Ne acı bir sonuç! Ne kapanmaz bir yara! O kadar ki Meral Akşener’in bir daha umut olarak belirme ihtimali söndü bitti, kül oldu. Kısacası 24 Haziran, Meral Akşener’in hazin tükenişinin başladığı tarih oldu. O günden bugüne uzatmaları oynuyordu Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

'AKŞENER İÇİN EN HAYIRLI KARARDIR'

Seçim gecesi alınan başarısızlığa rağmen koltuğu bırakmadığı için Akşener'i eleştiren Hakan, "Seçim gecesi “Bu sonuçlar üzerine bırakıp gidiyorum” diyerek kıymetli bir tavır ortaya koymaktan kaçınan Akşener, ancak seçimin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra partisinin düzenlediği bir toplantıda bir anlık öfkeyle “bırakıp gidiyorum” deyiverdi. Bir anlık öfkeyle alınan bu kararın, ne kadar kıymeti olur? Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Bu karar Meral Akşener açısından en hayırlı karardır!" diye yazdı.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÜMİT ÖZDAĞ ÖNERİSİ

İYİ Parti Genel Başkanlığı için Ümit Özdağ ismini öneren Hakan, Özdağ için "Polemik gücü yüksek. Bilinirliği var. Birikimiz fazla. Teşkilatçılığı söz konusu. Modern propaganda tekniklerinde mahir.Terörü bilir, Kürt sorununu bilir, Suriye’yi bilir. Biraz karizması eksik ama telafi edebilir. Yaşı nispeten genç" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ahmet hakan senin bu yazdıklarını biz en az bir yıl önce söyledik kardeş dedik ki; meral bu işler sana göre değil evine git, yemek pişir bulaşık çamaşır yıka, kocan eş ol torunlarına babaannelik yap dedik ama nafile bizi dinleyen olmadı.Kendi olmayanlar olamayanlar her zaman kaybeder Bunu unutma.Ben bir tık ötesini söyleyim bunların partileri de darmadağın olacak sayın bahçelinin yanına tıpış tıpış gidecekler ve aman biz ettik sen etme diyecekler
EN ACISI BÖYLE ZORTTİRİK KASTECİLERE OYUNCAK OLMAK .
iyi parti genel başkanını ahmet hakan belirliyor..ne günlere kaldık.
şov yaıyor seçimden istediğini alamadı ben istifa etim aday olmuyacam hikeye okuyor tam bir şov içindeler
Ben hep diyorum. önümüzde yerel seçimler var. kimse kimse ile ittifak yapmasın. CHP'nin başına da ver İNCE'yi. Bakalım %52 nasıl oluyor, veya %30 alınabiliyor mu? Diğer partiler barajı geçebilecek mi? Hadi delikanlı olan çıksın meydana. Ben söyleyeyim mi? Hepsi de biliyor ve korkuyor. Gerçi seçim bitince kulp hepsinde hazır.
Fitneciler ortaya çıkıyor sanane kimin olacağı sen FETO araştırılsın önergesini RED eden fetosun yavrusu AKP ve onun bastonu MHP ile ilgili yaz alçakların papacilarin fetos ürünü akitlerin bunca karalama havuz medyasının lağım akan iftiralarına rağmen IYI parti başarı sağlamıştır... ALLAH IYIlere yardim etsin kötülerin şerrinden korusun Türklüğü bu topraklarda ebedi eylesin bir gun mutlaka IYIler kazanacak!..
Kürt sorununu bilirmiş evet kendisi tam bir faşistir. Hümanist görünmeye çalışan ama asla olmayan birisidir . Ümit Hoca sadece konuşur oda boş konuşur derslerinden hiç bir zaman anlamıyla bir şey öğrenemesiniz !!! Bu partide geçmişin çöplüğünde yer alacaktır ...
Her ne kadar baskıların sonucu olsa bile diğerlerine örnek olur inşAllah..
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