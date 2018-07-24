Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

'ACI GERÇEK KABAK GİBİ ORTAYA ÇIKTI' Bu gelişmeler üzerine gözler yeniden Akşener'e çevrilirken, gazeteci Ahmet Hakan İYİ Parti Genel Başkanlığı için başka bir ismi önerdi. Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde Akşener'in 24 Haziran seçşmlerinde beklenenin altında kaldığını belirten Hakan, "Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş! Ne büyük talihsizlik! Ne acı bir sonuç! Ne kapanmaz bir yara! O kadar ki Meral Akşener’in bir daha umut olarak belirme ihtimali söndü bitti, kül oldu. Kısacası 24 Haziran, Meral Akşener’in hazin tükenişinin başladığı tarih oldu. O günden bugüne uzatmaları oynuyordu Meral Akşener" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimli kurultay kararı almasının ardından partide liderlik için belirsizlik devam ediyor. Akşener'in aday olmayacağını açıklamasına rağmen, dün İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, seçimli kurultaya tek bir adayla gideceklerini ve adaylarının Akşener olacağını belirtmişti.

'AKŞENER İÇİN EN HAYIRLI KARARDIR'



Seçim gecesi alınan başarısızlığa rağmen koltuğu bırakmadığı için Akşener'i eleştiren Hakan, "Seçim gecesi “Bu sonuçlar üzerine bırakıp gidiyorum” diyerek kıymetli bir tavır ortaya koymaktan kaçınan Akşener, ancak seçimin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra partisinin düzenlediği bir toplantıda bir anlık öfkeyle “bırakıp gidiyorum” deyiverdi. Bir anlık öfkeyle alınan bu kararın, ne kadar kıymeti olur? Bilmiyorum, bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Bu karar Meral Akşener açısından en hayırlı karardır!" diye yazdı.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN ÜMİT ÖZDAĞ ÖNERİSİ



İYİ Parti Genel Başkanlığı için Ümit Özdağ ismini öneren Hakan, Özdağ için "Polemik gücü yüksek. Bilinirliği var. Birikimiz fazla. Teşkilatçılığı söz konusu. Modern propaganda tekniklerinde mahir.Terörü bilir, Kürt sorununu bilir, Suriye’yi bilir. Biraz karizması eksik ama telafi edebilir. Yaşı nispeten genç" ifadelerini kullandı.

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