Ahmet Hakan: Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan eder 'Bu nasıl acemilik' derdi

CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 15 vekilini partiye kaydırmasına ilişkin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert tepkiler geldi. Bozdağ, İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurbabilmesini sağlayan hamleyi 'siyasi ahlaksızlık' olarak nitelerken AK Parti Sözcüsü Ünal da "Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan "Bekir Bey, Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!" başlıklı yazısında AK Partili isimlerin sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti'nin seçim kampanyalarını yürüten ve 15 Temmuz'da darbeci askerler tarafından öldürülen Erol Olçok'un yaşasaydı "Bu nasıl strateji yoksunluğu! Bu nasıl taktik bilmezlik! Bu nasıl acemilik! Bekir Bey! Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!" ifadelerini kullanacağını idda eden Hakan, İYİ Parti hakkındaki gelişmeler için 'fazla homurdandılar' yorumunda bulundu.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN