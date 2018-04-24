HABER

Ahmet Hakan: Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan eder 'Bu nasıl acemilik' derdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 08:10 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, AK Parti'nin seçim kampanyalarını yürüten ve 15 Temmuz'da darbeci askerler tarafından öldürülen Erol Olçok'un yaşaması durumunda Bekir Bozdağ ve Mahir Ünal'a tepki göstereceğini söyledi. Hakan'a göre Bozdağ ve Ünal, İYİ Parti hakkındaki gelişmeler için 'fazla homurdandılar' ve bozgun havası estirdiler.

Ahmet Hakan: Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan eder 'Bu nasıl acemilik' derdi

CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi için 15 vekilini partiye kaydırmasına ilişkin Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert tepkiler geldi. Bozdağ, İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurbabilmesini sağlayan hamleyi 'siyasi ahlaksızlık' olarak nitelerken AK Parti Sözcüsü Ünal da "Yaşanan hadise bugünün Güneş Motel vakasıdır" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan "Bekir Bey, Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!" başlıklı yazısında AK Partili isimlerin sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti'nin seçim kampanyalarını yürüten ve 15 Temmuz'da darbeci askerler tarafından öldürülen Erol Olçok'un yaşasaydı "Bu nasıl strateji yoksunluğu! Bu nasıl taktik bilmezlik! Bu nasıl acemilik! Bekir Bey! Mahir Bey! Ne yapıyorsunuz yahu!" ifadelerini kullanacağını idda eden Hakan, İYİ Parti hakkındaki gelişmeler için 'fazla homurdandılar' yorumunda bulundu.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti erol olçok İYİ parti Mahir Ünal Bekir Bozdağ CHP

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ahmet hakan gazetecimi olmuş en son Aydın Doğanın teknesinde garsonluk yapıyordu diye biliyorduk.
ak parti kendisinide ülkeyide bitirmiştir. mazot benzin olmuş 6binturklirası,dolar için tl den sıfırlar silindi. eski seviyesini geçti geri . ne derseniz diyin. benim oyum saadete
Bence ülkede ani hükümet kaoslarını engellemek ve ülke istikrarını sağlamak amacıyla, millet vekillerinin kafalarına göre öyle kolayca transfer olmaları zorlaştırılmalı, ne bilim 60 günlük bir zaman dilimi konmalı...
akşam olsada eve gitsek
turkiyede gercek gazetecilik ve tarafsızlık eleştiriye tahammül yok
Diğer Haberler
24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

24 Haziran seçim anketlerinde HDP'li Demirtaş'ın oy oranıyla ilgili bomba iddia

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama

Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama

İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu

İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

CHP'de aday olarak iki isim öne çıktı: Muharrem ince ve Yılmaz Büyükerşen

CHP'de aday olarak iki isim öne çıktı: Muharrem ince ve Yılmaz Büyükerşen

Karamollaoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinde Abdullah Gül ve sıfır baraj masadaydı

Karamollaoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinde Abdullah Gül ve sıfır baraj masadaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.