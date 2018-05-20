HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Gazeteci Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen bir fotoğrafını yayımladı.

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak bir fotoğrafı paylaştı.

Yazısındaki "Bir Muharrem İnce Fotoğrafı Ele Geçirdim" başlığıyla yer alan bölümde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafına yer veren gazeteci Hakan "İnce’nin fotoğraf albümünü eline geçiren bir dostumdan aldım bu fotoğrafı..." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan fotoğrafta eşeğe ters binen Muharrem İnce, İspanyol paça pantalonu ve elindeki çay bardağıyla görülüyor.

İşte o fotoğraf:

sdada

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Hakan Çavuşoğlu: Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın iman meselesidirHakan Çavuşoğlu: Kudüs meselesi 1,5 milyar Müslüman'ın iman meselesidir
Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (3)Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan muharrem ince fotoğraf

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nden ödülsüz döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Selahattin Demirtaş'tan olay açıklamalar

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

Son dakika! İbrahim Kalın'dan flaş 'çözüm süreci' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.