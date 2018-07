Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

ADALET BAKANI: “Adalet Bakanı kim olacak” sorusuna verilen cevaplarda ise iki isim ön plana çıkıyor: Şu anki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak... Dur bakalım, ne olacak?

İBRAHİM KALIN: Çok net ve çok kesin olmamakla birlikte İbrahim Kalın’ın yeni Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. Bazıları İbrahim Kalın’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini de söylüyorlar. Ancak Dışişleri Bakanı olacağını söyleyenler daha ağır basıyor. Dur bakalım, ne olacak?

ÖMER ÇELİK: Her kuliste, her değerlendirmede, her yorumda adı geçiyor Ömer Çelik’in... Ağırlıklı olarak “cumhurbaşkanı yardımcısı” olacağı söyleniyor. Ama yine de dur bakalım ne olacak?

İÇİŞLERİ BAKANI: Ankara’ya ilk geldiğimde herkes İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’nin (Dikkat! Muharrem değil Muhterem) İçişleri Bakanı olabileceğini söylüyordu... Akşama doğru hava birden değişti. Neden değişti, nasıl değişti? Bilmiyorum. Ama bildiğim şu: Akşama doğru bütün kulislerde İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adı dolaşmaya başladı. Dur bakalım, ne olacak?