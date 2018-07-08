Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Meclis'te milletvekillerinin yemin etmesinin ardından şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan yeni kabineye çevrildi. Hangi bakanlıklarda hangi isimler olacak?
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar' başlıklı yazısında kulislerde konuşulanları aktardı:
"Şu yaz sıcağında Bodrum ya da Çeşme’de değil de Ankara’dayım.
Ankara’da...
Girilmedik kahvehane bırakmadım.
Önüme gelen taksiye bindim.
Eski mebuslara kulak verdim.
İyi haber alan kaynaklarımın tümünü fazlasıyla tükettim.
İyi koku alan Ankara gazetecilerinin çayını içtim.
Yazıhanelerinde gün boyu siyasi dedikodu yapan vakti bol dostlarımın nabzını tuttum.
Ve “yeni kabinede kimler olacak” sorusuna cevap aradım.
Elde ettiğim sonuçları açıklıyorum:
ETHEM SANCAK: Evet, evet! Doğruymuş! Ankara’da hemen hemen herkes Ethem Sancak’ın bakan olabileceğine işaret ediyor. Çok ama çok küçük bir azınlık Ethem Bey’e Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu layık görürken büyük çoğunluk “Savunma Bakanı değil, Ticaret Bakanı olacak” diyor. Dur bakalım, ne olacak?
ADALET BAKANI: “Adalet Bakanı kim olacak” sorusuna verilen cevaplarda ise iki isim ön plana çıkıyor: Şu anki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak... Dur bakalım, ne olacak?
İBRAHİM KALIN: Çok net ve çok kesin olmamakla birlikte İbrahim Kalın’ın yeni Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. Bazıları İbrahim Kalın’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini de söylüyorlar. Ancak Dışişleri Bakanı olacağını söyleyenler daha ağır basıyor. Dur bakalım, ne olacak?
ÖMER ÇELİK: Her kuliste, her değerlendirmede, her yorumda adı geçiyor Ömer Çelik’in... Ağırlıklı olarak “cumhurbaşkanı yardımcısı” olacağı söyleniyor. Ama yine de dur bakalım ne olacak?
İÇİŞLERİ BAKANI: Ankara’ya ilk geldiğimde herkes İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’nin (Dikkat! Muharrem değil Muhterem) İçişleri Bakanı olabileceğini söylüyordu... Akşama doğru hava birden değişti. Neden değişti, nasıl değişti? Bilmiyorum. Ama bildiğim şu: Akşama doğru bütün kulislerde İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adı dolaşmaya başladı. Dur bakalım, ne olacak?
ENERJİ BAKANI: Şu anda Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez’in bu göreve getirileceğini söyleyenler var. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa bu görev için sürpriz isimler de söz konusu olabilirmiş. Dur bakalım, ne olacak?
EKONOMİ: Ekonomi yönetiminde bakan olarak görev alacak isimler bir sır gibi gizli... Ali Babacan’dan söz eden yok. Mehmet Şimşek adı azıcık geçiyor. Ama Nail Olpak ismi her yerde... Hangi bakanlığa getirileceği söylenmiyor ama MÜSİAD’da başkanlık yapmış, iş dünyasından gelen Nail Olpak’ın bakan olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor. Dur bakalım, ne olacak?"
Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'
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