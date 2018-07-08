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Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 10:23 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, yeni kabine kulislerini kaleme aldı. Hakan, hangi bakanlıklara kimin gelebileceğine ilişkin konuşulanları aktardı.

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Meclis'te milletvekillerinin yemin etmesinin ardından şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açıklanacak olan yeni kabineye çevrildi. Hangi bakanlıklarda hangi isimler olacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar' başlıklı yazısında kulislerde konuşulanları aktardı:

"Şu yaz sıcağında Bodrum ya da Çeşme’de değil de Ankara’dayım.

Ankara’da...

  • Girilmedik kahvehane bırakmadım.

  • Önüme gelen taksiye bindim.

  • Eski mebuslara kulak verdim.

  • İyi haber alan kaynaklarımın tümünü fazlasıyla tükettim.

  • İyi koku alan Ankara gazetecilerinin çayını içtim.

  • Yazıhanelerinde gün boyu siyasi dedikodu yapan vakti bol dostlarımın nabzını tuttum.

  • En az 22 danışman, 12 genel müdür yardımcısı, 11 müstahdemle temas kurdum.

Ve “yeni kabinede kimler olacak” sorusuna cevap aradım.

Elde ettiğim sonuçları açıklıyorum:

ETHEM SANCAK: Evet, evet! Doğruymuş! Ankara’da hemen hemen herkes Ethem Sancak’ın bakan olabileceğine işaret ediyor. Çok ama çok küçük bir azınlık Ethem Bey’e Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu layık görürken büyük çoğunluk “Savunma Bakanı değil, Ticaret Bakanı olacak” diyor. Dur bakalım, ne olacak?

ADALET BAKANI: “Adalet Bakanı kim olacak” sorusuna verilen cevaplarda ise iki isim ön plana çıkıyor: Şu anki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile eski MHP milletvekillerinden hukukçu Mehmet Parsak... Dur bakalım, ne olacak?

İBRAHİM KALIN: Çok net ve çok kesin olmamakla birlikte İbrahim Kalın’ın yeni Dışişleri Bakanı olacağı söyleniyor. Bazıları İbrahim Kalın’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini de söylüyorlar. Ancak Dışişleri Bakanı olacağını söyleyenler daha ağır basıyor. Dur bakalım, ne olacak?

ÖMER ÇELİK: Her kuliste, her değerlendirmede, her yorumda adı geçiyor Ömer Çelik’in... Ağırlıklı olarak “cumhurbaşkanı yardımcısı” olacağı söyleniyor. Ama yine de dur bakalım ne olacak?

İÇİŞLERİ BAKANI: Ankara’ya ilk geldiğimde herkes İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce’nin (Dikkat! Muharrem değil Muhterem) İçişleri Bakanı olabileceğini söylüyordu... Akşama doğru hava birden değişti. Neden değişti, nasıl değişti? Bilmiyorum. Ama bildiğim şu: Akşama doğru bütün kulislerde İstanbul Valisi Vasip Şahin’in adı dolaşmaya başladı. Dur bakalım, ne olacak?

ENERJİ BAKANI: Şu anda Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Fatih Dönmez’in bu göreve getirileceğini söyleyenler var. Ancak kulislerde konuşulanlara bakılırsa bu görev için sürpriz isimler de söz konusu olabilirmiş. Dur bakalım, ne olacak?

EKONOMİ: Ekonomi yönetiminde bakan olarak görev alacak isimler bir sır gibi gizli... Ali Babacan’dan söz eden yok. Mehmet Şimşek adı azıcık geçiyor. Ama Nail Olpak ismi her yerde... Hangi bakanlığa getirileceği söylenmiyor ama MÜSİAD’da başkanlık yapmış, iş dünyasından gelen Nail Olpak’ın bakan olacağı ağırlıklı olarak konuşuluyor. Dur bakalım, ne olacak?"

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
önemli olan kimin bakan olacağı değil içlerinde ne mutlu türküm diyen varmı yokmu...!!
@vatanx1 kardeş artık bırakın bu ırkçılığı türkmüş kürtmüş biraz insan olun ve etrafınıza bakın elin gavuru teknolojide çığır atlamış artık insanlık için başka ne yapabilirim derken senin gibi zihnyetler türkçülük peşinde
@vatanx1 Peki ne mutlu Türküm diyene desin ama kandilde ne işimiz var da desin hdpyi baraj üstüne çıkarsın.. nasıl olur mu?
vatan evladı hiç yoktan istiklal marşına ülkesine bayrağına saygılı istiklal marşına saygılı chpkk lılar gibi seğil ne utanç verici pkk lıkarı meclise soktular bu chp başa gelse ülke harap olmaszsa bende bişey bilmiyorım
@vatanx1 Türk olmayan mutsuz mu oluyor. Vatanını sevmek yeterli değilmi. Senin gibi ırkçılar ne zaman bitecek. Irkçılık lanetlenmiş bir hastalıktır bunu unutmayın
Bize Milli Eğitimden bahset; Adaletten bahset.. Kim toparlayacak bu iki kurumu; gerisi fasa fiso..
Aslında Önemli olan Layık olan gelsin hak adalet gözeten şefkat ve merhametten nasibini almamış olanlar gelmesin buda benim görüşüm
Haber olsun diye haber yapıyorsunuz şans oyunu gibi birgün daha bekleyin ona göre doğru haber yapın o bunu demiş bu bunu demiş mahalle dedikodusu gibi sözde haber.
iç işler açıklama yapmış. suriyelilere laf söyleyenler sosyal medyada 3 yıldan yargılanacakmış..o yuzden bence bu kadar vatan hainine sahip çıkan akp , birde suriyeli getirsin bakanlıga. yakışır aralarına
Bize bakan lazım değil,gören lazım
HADİ HAYIRLISI TURKİYEM SEÇİLMİŞLERDEN DEGİL SEÇMİŞTEN OLUSAN BİR BAKANLR KURURLU NE YAPACAKLAR BAKALIM
etem sancak tayıp beyin hem ortağı hem para kasası onu bakan yapmayacak da kimi yapacak
ethem sancak medya patronluğundan bmc satın alan ardından akp yönetimine girip bakanlık koltuğu kapan memleketim güzel manzaraları hadi hayırlı olsun
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