Ahmet Keleş Gençlik Kolları Başkanı Seçildi

AK Parti Erzincan 5’inci İl Gençlik Kolları olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Düzenlenen kongreye Erzincan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Avukat Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK parti İl Başkanı Mehmet Şireci, Parti Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede divan teşekkülünün oluşturulması ardından Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kongrede ilk olarak konuşan AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş; “AK Parti seccadelerini gözyaşları ile dua dua yalvarırken ıslatan mazlumların umududur. Filistinli çocuğun gözyaşıdır. Hz. İbrahim’in makamında solmaya yüz tutan Osmanlı sancağının hasretle beklediği sancaktarıdır. Nebi Musa mescidinin kapısında asılı duran Türk bayrağının koruyucusudur. Mescid-i Aksa’nın önünde, elinde anahtar bizleri bekleyen müslümanın diline pelesenk olan davadır. Vefalı Türk’ler gelecek diye umutla inleyen mazlumun duasıdır. AK Parti Çanakkale’de Seyittir! İstanbul’da Abdullah’tır! Ankara’da Ömer’dir! İzmir’de Fethi’dir! Trabzon’da Eren’dir! Ve AK Parti Esma’nın kurşunlanan bedenidir! AK Parti zulme uğrayan her coğrafyada Mehmettir! yardım götüren değil beklenendir. AK Parti’li olmanın AK Parti’de genç olmanın gururunu nasıl yüreğimizde hissediyorsak yüklediği sorumluluğu-vebalini de yüreğimizin en derininde hissediyoruz. Biliyoruz ki mensubu olduğumuz bu dava tüm mazlumların, alem-i islamın son umududur. Yine biliyoruz ki bu davanın umudu da AK Gençliktir. O yüzden biz gençlerin boşa harcayacak tek bir dakikası bile yok. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ında biz gençlere dediği gibi “ Durmak Yok! Koşacak, Koşacaksınız, Risk alarak koşacaksınız! “ sözü ile bizler dik durarak engelleri aşacak güce sahip olduğumuzu unutmadan kimseyi kırmadan, incitmeden davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. “ Kongrelerimiz bizim bayram günlerimiz ” demiştik, yolun başında söz verdiğimiz gibi 7 İlçemizde ardımızda en küçük kırgınlık bırakmadan büyük bir coşku ve ilk gün ki heyecan ile salonlara sığmayan bir gençlik olarak bayram havasında kongreler gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen, katkı sağlayan tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni dönemin teşkilatımıza, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” Dedi

Kongrede konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram ise; “16 yıl boyunca partimizin istikrarlı yükselişi sonucunda bugünde gördük. Türkiye genelinde de il kongrelerimizi, ilçe kongrelerimiz ve kadın kolları kongrelerini çoğu yapıldı. Bunlara tamamlandıktan sonra daha büyük genel kongreye gideceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise; “5’inci Gençlik Kolları olağan Kongresi hayırlı uğurlu olsun. Partimizin kuruluşundan buna Gençlik Kollarında görev yapan ve yönetimlerde görev yapan herkesi yad ediyoruz. Gerek ana kademe gerekse kadın kollarımız gerekse gençlik kollarımız kuruluşundan bugüne kadar gerçekten her birinin gayreti ile biz 5 genel seçim, mahalli idareler, olağan üstü hal derken hamd olsun bütün başkanlarımızla bende varım diyen bugünde karşımızda olan genç kardeşlerimizin başarısı minnetle yad edilecektir” dedi.

Son olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, emeği geçenlere teşekkür etti. Şireci; “Bizler bundan 17 yıl önce kutlu sevda diye yola çıktığımız günlerde arkadaşlarımızın çoğu orta yaş grubunda. İlker Taştan, Fatih Özbir, Fatih Ağapınar, Tuğrul Karanlık, Selçuk Süver, murat Güler ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. O günün dava arkadaşlarımız, gönül arkadaşlarımız 17 yıldır aynı heyecan ile bu salonları doldurdular. Her kademede hizmet verdiler. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Erzincan 5’inci Gençlik Kolları olağan Kongresinde Ahmet Keleş, AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı seçildi.