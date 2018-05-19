Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, Muharrem İnce'nin, "Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine ilişkin mesajını köşesine taşıdı.
Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
Merhum Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’dan bir mesaj aldım.
Şöyle diyor:
Sayın Ahmet Hakan... Geçen gün bir televizyon programında Sayın Muharrem İnce’yi izledim. Sayın İnce’nin söyledikleriyle ilgili olarak bazı gazete ve televizyonlarda hoş olmayan yorumlar gördüm.
Sayın İnce, “Demirel de, Özal da tüm siyasetçiler gibi seçimle gelir seçimle gider” demek istemiştir. Bu gayet nettir. Ama buna rağmen “Özal seçimle değil öldürülerek gitti. İnce, Erdoğan’ı tehdit ediyor” manasını çıkarmak abestir.
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