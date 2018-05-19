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Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği ve AK Parti tarafından eleştiri alan, "Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine, Ahmet Özal'dan açıklama geldi. Ahmet Hakan'a bir mesaj gönderen Özal, İnce'nin sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın, Muharrem İnce'nin, "Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek" sözlerine ilişkin mesajını köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Merhum Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’dan bir mesaj aldım.

Şöyle diyor:

  • Sayın Ahmet Hakan... Geçen gün bir televizyon programında Sayın Muharrem İnce’yi izledim. Sayın İnce’nin söyledikleriyle ilgili olarak bazı gazete ve televizyonlarda hoş olmayan yorumlar gördüm.

  • Sayın İnce, “Demirel de, Özal da tüm siyasetçiler gibi seçimle gelir seçimle gider” demek istemiştir. Bu gayet nettir. Ama buna rağmen “Özal seçimle değil öldürülerek gitti. İnce, Erdoğan’ı tehdit ediyor” manasını çıkarmak abestir.

  • Bu abes yorumları üzülerek takip ettiğimi belirtiyorum ve tüm adaylara başarılar diliyorum. Seçimin ülkemiz için hayırlı olmasını bu ramazan gününde yüce Allah’tan diliyorum. Saygılarımla.

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Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Özal muharrem ince Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Aptal olmaya luzum yok internet diye birsey var herkesin elinde cep telefonu mevcut acarsin izlersin bu adam gercekten öyle birsey demişmidir ardindan da yorum yaparsin siyasetin bu ucuz numaralari milletin midesini bulandiriyor muhalefetinde iktidarinda bundan kacinmasi lazim cünki bu milletinde kendileri gibi 21 yy da yaşadigini unutuyor hepsi insanlar artik burnunu kariştirirken bile oturup bir konuşmayi izleyebiliyor bu tür carpitmayi korede yapin tutar adamlarin bilgiye ulaşmasi kolay değil ama bu ülkede yapmayin vaz geçin artik.
@melih_utku_1997 ŞİMDİ SEN NE DEDİN BEN ANLAMADIM DESEM
İnce akp gibi çirkef değil. Cümleleri saptırmayın
akp siyasetcilerinin basit mantigi iste,
SN.AHMET ÖZAL DOĞRU TESPİTTE BULUNMUŞ BULANIK SUDA BALIK AVLAYA NLARIN BÜYÜK BALIK YAKALARIZ UMUDUNU BOŞA ÇIKARMIŞTIR.TEŞEKKÜR EDERİM AHMET ÖZAL SAĞ OLUN.SAYGILARIMLA
ince lider lik vasvı varmı.......tayıp kalın gelir size
Bakalım akp yi secimle gönderebilecekler mi en zayıf halka kadarlar sadece yüzde 25!
ince miş akşener miş kim bunlar da devleti yönetecekler.
demekki babasını bu zehirlemiş
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