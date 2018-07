Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil

“Tam da yeni yasanın tüm Türkiye’ye teşmil etmek istediği şey budur. Yani hani metinde de diyorum ya ‘Hakikatin ve ne olduğunuzun hiçbir şekilde görülmesini, konuşulmasını istemiyorsunuz’. Yeni yasa da bunu getiriyor işte. Bizim itiraz ettiğimiz şey de bu. Aslında bizim çoğunlukçuluk diye eleştirdiğimiz şeyin bizatihi prototipi Meclisin şu anki mevcut yapısıdır. Çünkü oradaki saldırı vs. tamamen çoğunluk olmaktan kaynaklı bir güvenle yapılmış ve biz ne dersek o olur zihniyeti. Biz de buna itiraz ediyoruz. Dün yaşananlar aslında KHK ile OHAL ile kurulan rejimin ne olduğunu da gösteriyor.”

"BANA SALDIRAN ALPAY ÖZALAN DEĞİL"



Şık, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir düzeltme de yapayım, bana saldıran Alpay(Özalan) değil, ben Alpay’ı o an Mecliste görmedim bile. Saldıran AKP Grup Başkan Vekili(Bülent Turan). Saldırıyı yöneten, diğerlerine işaret vermek için kalkıp ağza alınmayacak küfürler savuran oydu. Sığ bir kurnazlık içinde mikrofon kapandıktan sonra saldıran odur.”

Meclis kürsüsünden söz söylemeye devam edeceğini söyleyen Şık, “Herkesin Meclise dair bir inançsızlığı var, eskiden de yoktu. Tabii ki bu dönem daha fazla yok ama, Meclis her zaman sisteme muhalif olduğunu söyleyenlerin ya da kurulu düzenin yanlışlarına itiraz ettiğini söyleyenlerin herhangi parti ve milletvekillerinin söz söyleme kürsüsüdür. Dün bunlardan birini gördük ve biz o işlevi yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

"TÜRKİYE'DE OLMAYAN HER ŞEYİN BAYRAMI VAR"



TRT’nin Cumhurbaşkanlığına, RTÜK’ün de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması kararını değerlendiren Şık, “Bana sorarsan TRT’nin Cumhurbaşkanlığına bağlanması çok iyi bir karar, her şey rücu ediyor işte, en azından adını koymuşlar yani. Bence milyonlarca insan gidip ‘Biz TRT’ye katkı payı vermek istemiyoruz’ diye dilekçe vermeli, barolar da bunu organize etmeli. TRT’yi, ihtimal yok ama en azından ahlaki bir yayın çizgisine oturtmanın gerekliliği üzerinden bir eleştiri olarak o dilekçeleri vermek gerektiğini düşünüyorum” dedi. 24 Temmuz’un sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve ‘Basın Bayramı’ olduğunu hatırlatan Şık, “Türkiye’de olmayan her şeyin bayramı, günü var, sansürün bu kadar yaygın bir medya kuralı olduğu bir dönemde sansürün kaldırılışının yıl dönümü kutlanıyor abes bu” dedi.