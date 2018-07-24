HABER

Ahmet Şık'ın konuşması sırasında Meclis'te gerginlik! İşte AK Parti tarafından protesto edilen konuşmanın tam metni

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 07:44 | Son Güncelleme

Meclis Genel Kurulu'nda kürsü konuşması yapan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a AK Partili milletvekillerinin tepki göstermesi sonucunda gerginlik yaşandı. Bazı AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüdü, HDP'li vekiller ile aralarında tartışma yaşandı, oturuma 5 dakika ara verildi. Ahmet Şık'a 2 birleşim ceza verildi. İşte Ahmet Şık'ın, AK Partili vekiller tarafından tepki çeken konuşmasının tam metni...

TBMM'de HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında gerginlik yaşandı. Şık'ın konuşmasını protesto eden bazı AK Partili milletvekilleri kürsüye yürüdü, bunun üzerine HDP'li milletvekilleri ile aralarında tartışma yaşandı.

Şık'ın konuşması esnasında Meclis Başkanvekili AK Parti'li Mustafa Şentop "Mikrofonu kapatıyorum. Kürsüden hakaret edemezsiniz" dedi, oturuma 5 dakika ara verildi.

Verilen aranın sona ermesinin ardından Ahmet Şık'a TBMM İç Tüzüğü 161. madde gereğince 2 birleşim çıkarma cezası verildi.

xc

Tüzük'te 161. madde şunları kapsıyor:

  1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına uğramak;

  2. Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak;

  3. Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanlarına, Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bulunmak, sövmek veya onları tehdit etmek yahut Türkiye Cumhuriyetine veya onun Anayasa düzenine sövmek;

  4. Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetlerini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlilerini kanun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek;

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve arsaları içine silâhlı olarak girmek;

  • meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak.

    • Cumhuriyet'in aktardığına göre, AK Partililerin protesto ettiği Ahmet Şık'ın konuşmasının tam metni şöyle:

    "Öncelikle şunu bilin:

    Kanun teklifinin hukuki dayanaklarına dair içerik tartışmasına girmeyeceğim. Çünkü tartışmamız gereken iktidarınızın meşru ve yapmak istediklerinizin hukuki olup olmadığıdır.

    Sahip oldukları güç ve iktidarı sonsuza kadar ellerinde tutabilecekleri yanılgısıyla; yasaları silah, yargıyı da tetikçi haline getirme çabasına girişmiş ne ilk iktidarsınız, ne de son olacaksınız.

    Ve önümüze koyduğunuz bu yeni yasa metniyle, darbecilerin basit bir karikatüründen ibaretsiniz.
    12 Eylül cuntası nasıl emir adaletini ürettiyse, darbecilerin halefi olan, sözüm ona demokrasiye geçiş sürecinin hükümetleri de bunu bir fırsata dönüştürmek istediler.

    Sandılar ki yargının boynuna geçirdikleri ipi ne kadar kısa ve sıkı tutarlarsa, “hukukun üstünlüğü” vaveylası eşliğinde iktidarları da o kadar güvende olur.
    Peki amaç hâsıl oldu mu? Hayır. Geldikleri gibi gittiler.

    Ama geride bıraktıkları miras, tıpkı sizlerin bırakacağı gibi, kimsenin hatırlamak istemediği korkunç bir yeryüzü cehennemi oldu.

    Bugüne dek hükmünü sürdüğünüz fiili yönetim biçiminizi daha da şeditleştirmek, kötülüğünüzün iktidarını arşa değdirmek ve zulmünüzü meşrulaştırmak için darbeye karşı tedbir görünümü altında OHAL ilan etmeniz hiç şaşırtıcı değildi.

    251 insanın canına mal olan bir kanlı kalkışmayı, “Allah’ın lütfu” diye görmenizin sırrı da burada saklıydı.

    Darbeye direndiğini iddia edenlerin darbe hukukuna dört elle sarılması bu yüzden trajikomikti. Ama hem yaşanacak trajediye, hem de düşeceğiniz komik durumlara aldırmadan bunu yaptınız. OHAL’i ilan etmekte zaten hiç vakit kaybetmediğiniz gibi, 2 yıl boyunca bütün lütuflarından yararlanmaya da doymadınız.

    Şimdi, yarattığınız toplumsal enkazın üzerine, bir de tüy dikmenin peşindesiniz.
    Yurttaşlara karşı, kelimenin gerçek anlamıyla bir canavara dönüştürdüğünüz hukuku, bu yasal düzenleme ile kalıcılaştırmak istiyorsunuz.

    Çünkü artık kirli suç ortaklıklarından menkul rejiminizin derinleşmesi, kökleşmesi ve kurumsallaşabilmesine ihtiyacınız var.

    Kanlı bir kalkışmaya ve hemen sonrasında yaratılan hukuksuzluklara karşı, ilelebet sizin aklınızla düşünelim, sizin dilinizle konuşalım istiyorsunuz.
    Çünkü darbeci güruhla suç ortaklığınızı ortaya koyacak hakikatin, sonsuza kadar sır olarak kalmasını istiyorsunuz.

    Yağma ve talan üzerine inşa ettiğiniz suç düzeninize yönelik en küçük bir itiraza dahi katlanmak istemiyorsunuz.
    Aksine davrananları önce medyanızla hedef gösterip, trollerinize linç ettiriyor, yargınızla da rehin alıyorsunuz.

    Karşınızda diz çökmeyenlere salmak istediğiniz bu ibret ve korku dalgası yetersiz kaldığındaysa, sokakları milislerinizle dolduruyorsunuz.

    Devletin sorumlulukları vardır, bireyin ise hakları. Bizde ise devletin her zaman, sadece yetkileri oldu. İktidarınızın devleti ise birey haklarının gaspçısına dönüştü.
    Artık ülkemizde, evrensel normlarla tanımlı hukuka uygun yaşama hakkına sahip tek bir yurttaş bile yok.

    Yargıyı elinizde bir sopaya dönüştürüp, iktidarınıza yönelik her tür eleştirinin derdest edilmesi ve siyasi rakiplerinizin tasfiyesi için kullanıyor ve hukuk cinayetlerinin altına pervasızca imzanızı atıyorsunuz.

    Kimi zaman da, siyasi iktidarınızı besleyen cinayetler, yolsuzluklar, hırsızlıklar ve her türlü çirkinliğiniz ortaya çıkmasın diye, yargının iplerini çekip, üç maymunu oynatıyorsunuz.
    Örnek mi istiyorsunuz?

    Seçimin hemen arifesinde Suruç’ta hastane içinde Şenyaşar ailesinin katledilen üç ferdinin katilleri; onca tanığın, kamera görüntülerinin, ayan beyan delillerin varlığına rağmen korunmadı mı? Ailenin hayatta kalan kadın ve çocukları Suruç’u terk etmek zorunda kalırken hiç mi utanmadınız?
    Başta HDP’nin eski Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere, seçilmişleri, sudan gerekçelerle hapishanelere tıkıp yok etmeye çalışmıyor musunuz?
    Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Leyla Güven’i hapiste tutabilmek için bin takla atmıyor musunuz?
    Siz daha iyi bilirsiniz: Roboski katliamcıları, cezasızlıktan aldıkları güçle, kapalı kapılar ardında yeni katliam planları yapıyor olabilir mi?

    Soma’da ve pek çok yerde meydana gelen iş cinayetlerindeki siyasi sorumluluğunuz şaşaalı adalet saraylarınızın koridorlarında örtbas edilmiyor mu?
    Aladağ, Karaman başta olmak üzere tarikat ve vakıf yurtlarında kalan parmak kadar çocuklar, “kurumları yıpratmama” ikiyüzlülüğüne kurban edilmedi mi?
    Türkiye artık sadece kâğıt üstünde bir Cumhuriyet. Yani, yurttaşı güdülmesi, yeri geldiğinde dövülmesi icap eden bir sürü gibi gören, hukukun rafa kaldırıldığı sözde bir Cumhuriyet.
    İktidarınızın Türkiye’sinin yeni hukuku, hak kavramının yerini tamamen alaşağı ederek, devlete sahip olduğu orantısız yetkilerinin yanında bir de aşkın haklar manzumesi veriyor.
    Ve bunu, bir kurumsallığa değil tekil bir şahsiyete sunuyor.
    Bu şahsiyet, cumhurunun yarısının inanmadığı bir başkan. Kendisi de aynı şekilde cumhurunun yarısına inanmıyor.

    Bu yüzden iktidar olarak, kendinize tetikçi kıldığınız yargınızla birlikte, artık evrensel hukuk normlarına denk düşen yasal sınırlarınıza çekilmelisiniz. Fakat biliyorum ki bu çağrıya riayet etmeyeceksiniz.
    O halde en azından ne olduğunuz, bir kez daha yüzünüze karşı söylenmeli:
    İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz.
    Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz.

    Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz.
    Ve ne acı ki sizi ayakta tutan değerleriniz, sadece ve sadece bunlardan ibaret…
    Orwell, “Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa, gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder” diyor. Bizler seçimlerimizin ve kararlarımızın toplamı olan bu yaşamı sürdürmeye, siz de bizlerden nefret etmeye devam edebilirsiniz.

    Ve fakat bilmelisiniz ki; bir yarısı sahiden çoğulcu demokrasi, adalet ve eşitlik talep ediyor, bunun için de mücadele etmeyi sürdürüyorsa; bir toplum, hak etmediği bir hayata ve bunu dayatan diktatörlüklere ancak bir yere kadar mahkûm edilebilir. Bu yer Türkiye için artık, geldiğimiz noktadır."

    MECLİS'TE YAŞANAN GERGİNLİKTEN SONRA AHMET ŞIK'TAN İLK AÇIKLAMA

    HDP'li Ahmet Şık Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Şık mesajında "Hakikat canlarını acıtıyor" dedi.


    PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
    İYİ Parti'de kritik 72 saatİYİ Parti'de kritik 72 saat
    Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    Ahmet Şık meclis ak parti TBMM

    En Çok Okunan Haberler

    Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

    Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

    Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

    Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

    Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

    Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

    Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

    Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

    Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

    İlginizi Çekebilir

    İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

    İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

    Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

    Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

    Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

    Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

    Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

    Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

    Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

    Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

    Okuyucu Yorumları 15 yorum
    Gerçek sözler dayima zordur
    sudan gerekçe diyecek kadar bağnaz yobaz serseri bir tip. ülkenin bekasına kastetmeyi sudan sebep diyor . yobaz
    Bu konuşmayı yapan bir HDP milletvekili. Ben kendimi ülke ve vatansever olarak görüyorum ve bu konuşmanın ilk satırından son satırına kadar imzamı atıyorum, helal olsun diyorum. Ümmetçi AKP liler tabiki gerçeklerin yüzlerine vurulmasına tahammül edememişler. Hiç bir demokratik eyleme tahammülleri olmadığı gibi. Hemen emirlerindeki tarafsız yargıya gidip gereğini yaptırsınlar.Yakışan bu olur....
    haber de referans "Cumhuriyet Paçavrasi" ise , kılavuzun karga demektir. afiyet olsun
    AHMET ŞIK'IN DEVLETİN GETİRİLDİĞİ NOKTA İLE GÖRÜŞLERİ NE KADAR DO ĞRU İSE ŞAHISLARA HAKARETİ O KADAR YANLIŞ.YAPMAYIN KARDEŞİM ME SELEYİ KİŞİSELLEŞTİRMEYİN.YANLIŞ
    Her dönemin suçlusu dedikleri bu olsa gerek...Adam sadece gerçeği söyleyince adamı susturmaya çalışıyorlar...DOKUNAN YANAR dedi...Adam dokundu yaktılar, yıllarca içerde kaldı...Şimdi de beraberdiniz ve bu düzende sıkıntılı işler oluyor diyor, yine adamı suçlu diyip içeri tıkmışlardı hemdeee DOKUNAN YANAR kitabını yazdığı halde, onlarla iş birlikçiği yapıyorsun zırvasıyla :) Komedinin daniskası bu olaylar...Derler ya TEK TABANCA direk pat pat pat söylüyor adam hiç korkusu yok helal olsun...Gazeteci dedikleri bu olsa gerek...
    tamamını okudum.zerre hakaret olmadığı gibi metnin tamamı gerçektir.gerçekler de akpeyi bayağı rahatsız etmişe benziyor.tepki ondandır.meclis tarihimiz bunun örnekleri ile doludur(.TİP li vekillerin üzerine yürünmesicanlarını zor kurtarmalrı)..ŞIK bu atıl ve ölü meclise 5 gömlek fazla gelir.
    m.vekili olduğun partiyi zerre kadar sevmesem de, söylediklerini sonuna kadar dedtekliyorum, Türkiye'nin getirildiği ve yaşadığı durum ancak bu kadar net anlstılabilir...
    Hakikate tahammül edemeyenlere barbar olmuş derler.
    Doğru söz dokunurmuş.Dost acı söylermiş.Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.vb.
    @19_musa BEN ONU BİLMEM,ANCAK BU HESAPLAŞMA VE RÖVANŞ TÜRKİYEDE HİÇ BİTMEYECEK.BUNUNDA TEK SORUMLUSU AKP DİR.2002 DEN SONRA BİR TÜRBAN HİKAYESİYLE BAŞLADI,DAHA SONRA ERGENEKON,BALYOZ,SURİYE,FETÖ,15 TEMMUZ.BİR BAKMIŞIZ 16 SENEDE ENKAZ.NİHAYET ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKDINIZ.ÖLEN ÖLÜR KALAN SAĞLAR RÖVANŞA HAZIR OLSUN.ÜLKENİN GELDİĞİ NOKTAYA BAK.
    Vay anasını! Kızmakta haklılar...
    Yl Ulan bu adamı kim hdp li yapti . cok doğru yazıldıkları hakaret bunun neresinde.
    Her dogru da söylenmez ki
    BEN ONU BİLMEM,ANCAK BU HESAPLAŞMA VE RÖVANŞ TÜRKİYEDE HİÇ BİTMEYECEK.BUNUNDA TEK SORUMLUSU AKP DİR.2002 DEN SONRA BİR TÜRBAN HİKAYESİYLE BAŞLADI,DAHA SONRA ERGENEKON,BALYOZ,SURİYE,FETÖ,15 TEMMUZ.BİR BAKMIŞIZ 16 SENEDE ENKAZ.NİHAYET ÜLKENİN İÇİNE EDİP BIRAKDINIZ.ÖLEN ÖLÜR KALAN SAĞLAR RÖVANŞA HAZIR OLSUN.ÜLKENİN GELDİĞİ NOKTAYA BAK.
    Diğer Haberler
    Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

    Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

    Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

    Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası

    HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

    HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi

    İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

    İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

    İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

    İYİ Parti'den Bahçeli'ye cevap: İşine baksın

    CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

    CHP'de kurultay için toplanan son imza sayısı açıklandı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.