Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türk karasularına petrol çıkarmasına ilişkin daha önce bazı belgeler paylaşanYeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında yeni belgelerle yeni iddiaları ortaya atıyor.

"Ege Denizi'nde Türk kıta sahanlığı içinde petrol arama faaliyetleri ile ilgili elimizde tapu gibi belgeler var. Ancak bunların tümü AKP iktidarı tarafından görmezden geliniyor. Hem de bazılarının altında merhum Necmettin Erbakan'ın imzasının olmasına rağmen" diye Takan, "Yunanistan bu sayede istediği gibi at koşturuyor" iddiasında bulundu.

İşte Takan'ın, "Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı!.." başlıklı yazısı:

Ege'de Türk karasularında, Yunanistan'ın açtığı petrol kuyularında günde 3 bin 823 varil ham petrol çıkardığını (çaldığını) belgeleriyle ortaya koyduk. Bizim buralarda hâlâ çıtını çıkaran yok!.. R. Erdoğan'ın 24 Haziran manifestosunda, ahidlerinin arasında ne işgal edilen 18 Türk adasına ve 1 kayalığa ne de Kıbrıs'a rastladım. Çok mu önemsiz acaba?..

Ege Denizi'nde Türk kıta sahanlığı içinde petrol arama faaliyetleri ile ilgili elimizde tapu gibi belgeler var. Ancak bunların tümü AKP iktidarı tarafından görmezden geliniyor. Hem de bazılarının altında merhum Necmettin Erbakan'ın imzasının olmasına rağmen... Yunanistan bu sayede istediği gibi at koşturuyor. Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım arşivin tozlu raflarından yeni şok belgeler ortaya çıkardı. Her seçim dönemi temcit pilavı gibi önünüze sunulan "manifesto"ya değil de bu gerçeğin fotoğrafına bir zahmet bakıverin. Ümit Yalım anlatıyor: