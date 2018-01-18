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Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 13:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı 'MHP anketçileri tehdit ediyor...' başlıklı yazısında gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Takan, "Artık rutinimiz haline geldi, "ondan olmayana" uygulanan baskı, zulüm, tehdit ve şantajlar... Gazetecilere, iş adamlarına, siyasetçilere, bilim insanlarına, sokaktaki simitçiye... Zulüm listesine bir ekleme daha yapıldı: Anket şirketleri sahipleri ve çalışanları" dedi.

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

"MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin, AKP'nin bindirilmiş kıtalarıyla düzenlediği Osmaniye mitinginden sonra Ankara'ya dönüş yolunda mola yerinde yaptığı "ittifak" açıklamalarını değerlendirmekte biraz geride kaldık!.." diyerek yazısına başlayan Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan, gündem yaratacak bir 'seçim anketi' iddiasında bulundu.

İşte Takan'ın yazısındaki ilgili bölüm;

"İdare ediverin... Afrin gerçeklerini anlatabilmek adına birkaç günlük gecikmemiz oldu. MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin, AKP'nin bindirilmiş kıtalarıyla düzenlediği Osmaniye mitinginden sonra Ankara'ya dönüş yolunda mola yerinde yaptığı "ittifak" açıklamalarını değerlendirmekte biraz geride kaldık!..

Bu elimizde olmayan aksaklıktan dolayı meydana gelen gecikmeyi hem telafi edelim hem de kendimizi okurlara affettirmeye çalışalım. Sıcak ve bomba bir haber vererek...

Anahtarları saraya teslim edilen Doktor Devlet Bahçeli'nin MHP'si sadece Cumhurbaşkanlığı ve bilumum seçimler için AKP ile ittifaka girmedi. Korku imparatorluğunun da yavru ortağı oldu MHP... Nasıl mı?..

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Artık rutinimiz haline geldi, "ondan olmayana" uygulanan baskı, zulüm, tehdit ve şantajlar... Gazetecilere, iş adamlarına, siyasetçilere, bilim insanlarına, sokaktaki simitçiye, devlet dairesindeki bürokrata, okulda öğretmene... Ya onlardan olacaksın ya da... Yaşam hakkı bile tanımıyorlar desem çok mu abartmış olurum!..

Yukarıda kısa tuttuğum zulüm listesine bir ekleme daha yapıldı: Anket şirketleri sahipleri ve çalışanları.

"Ya, nasıl olur bu memlekette anket şirketleri hep iktidardan nemalanır. Ne yaptılar da birilerini ürküttüler" diye hayrete düşmeyin. İşini hakkı ile yapan/yapmak isteyenler de var. Sesleri, malum ambargolardan dolayı biraz cılız çıksa da "yiğidin hakkı yiğide" diyen 'Doğrucu Davut'lar da var. Parayı değil işinin, bilimin namusunu düşünen insanlar bunlar. İktidar ve çevreleri "ne diyecek" diye düşünmeden kamuoyuna gerçek verileri sunmak için çalışan adamlar bunlar... Yaptıkları ölçümler ile "MHP-AKP ittifakı 50 artı 1 etmez", "AKP-MHP ittifakı iktidarın Kürt oylarını kaçırır", "MHP barajın çok altında", " AKP yüzde 40'ı geçemiyor" diyorlardı. Farkında mısınız?.. Son günlerde sesleri bıçak gibi kesildi!.. Televizyon ve gazeteler onlara kapıları kapattığı gibi sahaya inip anket yapmakta da türlü zorluklarla karşılaştıklarını duyuyorum. Korku imparatorluğunun da yancılığına soyunan MHP'den bir üst düzey yönetici, bir anket şirketinin yöneticisini arayarak tehditler savurmuş. Zaten adamcağızın başı şirketinden eksik olmayan maliye müfettişleri ile sıkıntıda!.. MHP'li görevli bir de "Bu anketleri yayınlamaya devam edersen hapse dahi girersin" demiş. Bu tehdidin ardından adamcağız sahada çalışacak anketör bulmakta bile zorluk çekiyor. Var olan çalışanları bile sahaya inmekten korkar hale gelmiş. Adamcağız, muhalif kimlikli gazetecilerden köşe bucak kaçar hale geldi. Kenarından soru sorsanız bile "ben bilmez merkez bilir" diye cevap veriyor, "a, öbür telefondan hanım arıyor. Ben size sonra dönerim" deyip telefonu kapatıp sırra kadem basıyor.

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Hak vermemek elde değil!.. Parası batsın... Adamı bir dakikada FETÖ'cü, PKK'lı yapıverirler. Söz konusu ittifaksa gerisi teferruat değil mi?..

"AKP'nin MHP ile ittifakı Kürt oylarını alamaz" eleştirilerine karşılık, ne cevap vermişti mola yerinde Doktor Devlet Bahçeli?..

"İmralı canisinden 'eğer bu ittifak gerçekleşirse PKK'lılar, benim taraftarlarım oy vermeyecek' diye bir şey duydunuz mu?.. Öyle olacağını nereden biliyorsunuz?"

Gerçek referans noktası neresi anladınız mı?.. Bebek katili Öcalan!.. Anketçiler de kimmiş!.. Apo'ya selam ittifaka devam!.. Bu sütundan defalarca kaleme aldığım "bin yıllık kardeşlik" tezgahı (siz ona 'Gel Hasip Kaplan çiçek bahçesine çevirelim' projesi de diyebilirsiniz-aht-) artık iyice ete kemiğe büründü diye tekrarlasam herhalde bana kızmazsınız.

Hâl böyle olunca ne olur?.. Ortalıkta artık şu anketler cirit atar durur;

"İttifakı destekliyorum diyenlerin oranı yüzde 70'leri buldu."

"MHP barajın üstüne çıktı."

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"OHAL'den hoşlanıyorum diyenlerin oranı yüzde 80'e çıktı."

Ha!.. Bu arada, şarkıcı Sibel Can'ın ittifak çalışmalarına olan etkisini de ıskalamamız gerekir. Mola yerinde, Doktor Devlet Bahçeli'ye abuk sabuk sorular soran (!) gazetecilerden öğreniyoruz ki;

Bahçeli, partisinin baraj altı kalacağı iddialarının sorulması üzerine de "MHP milletin kaderini belirleyecek yapıda bir siyasi kurumdur. Sibel Can'ın 'Seyyah' kasetinde bir şarkısı var; kader bize eşit davranmadın, gibi..." ifadelerini kullandı. Bahçeli, ardından gülerek masada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın cep telefonundan sanatçı Sibel Can'ın "Hançer" adlı parçasını gazetecilere dinletti.

Anketlere değil şarkılara bak hizaya gel!..

Gazeteci arkadaşlara tavsiyem olacak. Seçimlerden sonra MHP Genel Merkezi'nin kapısına kilit asma töreninde, Muazzez Ersoy'dan "Bırakma ellerimi... Bırakma yalnız beni... Artık bülbül ötmüyor... Yalnız hatıran kaldı, ahh boş kalan çerçevede" sözlerinin yer aldığı "Boş Kalan Çerçeve" şarkısını dinlemeye hazırlıklı olun. Tabii, Semih Yalçın ve cep telefonu hâlâ orada olursa!."

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MHP Devlet Bahçeli Yeniçağ Ahmet Takan Seçim anketi anket şirketleri

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Okuyucu Yorumları 50 yorum
Burada iki hafta önce bişeyler yazdık müzmin muhalifler kudurmuştu yine tekrarlayalım "_ Reis ve Bahçeli birlikte hareket ettikleri Referenadumda bile%51 oy almışlardı ama farklı bir durumdu Normalde Reis ve Bahçeliye Oy verecek olanlar bile Yeni Sistemle ilgili Tereddütleri sebebiyle "Hayır" demişti Şimdi durum çok farklı MHP nin Baraj die bir sorunu yok ve Reis %57 ile Seçilir" bunu yazmıştık
@palermo544 mhp yüzde beş bile alamıycagını biliyor bu algı operasyonu anketler boş
@palermo544 BOP'A USAKLIK YAPIP BOYNUNDA YAHUDİ MADALYASI TAŞIYAN PAPANIN COCUKLARI TÜRKLÜĞU BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVERLERI PYD YE KIRIDOR ACANLARI TANIDIM IHANETLERI BELGELI HAINLER GITMEDIKCE ÜLKE DUZELMEYECEGINE INANDIM. IYI PARTIYE GECTIM... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
@palermo544 nerede yaşıyorsun sen hayalin geniş
@palermo544 sabridenmi bahsediyorsun
La bu ahmet takan kimdir..aslanım sen önce MHP nin çıkışını gör ondan sonra konuş MHP nin oy oranı şuanda %10 larda baraj sıkıntısı yok....artı bizim için baraj altı baraj üstü farketmez konu VATAN sa gerisi teferruattır..
@bulut_han sıkıntı yok sizin zaten sana ne dediklerini yuttun sanırım yüzde beş alırsan mutlu olursun gerek yok zaten 50 kontejan akp den girecen onun için baraj sorunun yok sıkıyssa tek gir sonra konuş
baştan sona uydurma, masabaşı üretilmiş bir haber
okadar insanı zorla miting alanına götüremezsin akp ile yaptığı ittifak akp tabanındanda takdir edilmiştir
@sufireso o kadar insanı mitingde göremezsin tamammen toplama insanlar bir mitinge katıl organizasyonu gör öyle konuş
@otoban_2 meral ablanın organizasyonlu mitingleriyle karıştırmışsın otoban)
@otoban_2 siz beceriksizmisiniz,siz niye toplama insanlarla miting yapamıyorsunuz...
ya bu tip haberler yemiyo artık başka haberler iftiralar geliştirin
mhp kimseyi tehtit etmez bu haberler maksatlı çıkıyor bu fetocu iyi particilerin ayak oyunları hoca denen şarlatan sizi kurtaramaz gelin vaz geçin sonunun çavdar beyi bahadır gibi olmasın ertüğrül hainlerin boynunu alır
@erdoganpolat34 fetosun sümüklü mendilini yiyen ertugrulun babasinin mezarini pyd eskortlugunda kaçıranlar papa çocuğu olarak bunu senmi diyon
Arsivlere baktim haburda pkkyi alkışlayan pyd ye koridor açan şehide kelle apoşa sayın diyen megricileri PAPA ıle saraylar açıp papalarla kiliselerde arzı endam eden BOZKURT a hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarını gordum.. IYI partiye geçtim.. Ne Mutlu Türk'üm Diyene !.
@mah6bsddn4 hergün kopyala yapıştır ile aynı yorumları yap dur, bi arpa boyu bile yol katedemiyeceksin, sen iyi partiye yakışıyorsun, 3-5 çapulcu topluluğunuza şeyimle gülüyorum...
yav sanki biz bu ülkede yaşamıyoruz. seçimlerde görüşürüz Ahmet takan
Yüce divan bu işin sonu kaçış yok
yeniçağ gazetesi good parti destekçisi,anketlerde good parti yerlerde sürününce her zamanki karalama başlamış anlaşılan,bahçeli gibi beyendi biri anketçiyi niye tehtit etsin ya,komik bu davarlar
MHP bitmiştir
Ak Partinin Türkiyeye önemli bir hizmeti daha MEHAPE diye bir parti kalmadı.
sol partiyle ittifak yapmaktan iyidir Ahmet takan
millet biliyor bunları ama hırsızlıklarına engel olamıyoruz işte anketçileri tehdit ne boyuttaysa ona göre sonuç çıkıyor biri %65 diyor bir diğeri %51 ama doğrusu halkın gördüğü %38
Ten care IYI partiyi desteklemek vatan borcudur
Tehdi ,şantaj,vurmak kırmak,korkutmak MHP nin eskiden beri süregelen yöntemlerinden biridir..
ahmet seni takan yok haberin olsun
mhp de ülkücümü kaldıki ? zaten ülkücü dehdit etmez bunlar gibi ülkücü yapar
bahçeli siyasi hayatı yancılıkla geçmiş bir figürü türkiyemizin
Bu köşe yazarı uçmuş. talimatı kimden almış bilinmez. Algı provakasyonun tutmaz. Ne yapsanız boşa. En az %60 la sandıkta ezileceksiniz.
AKP+MHP KOALİSYONU ÇÖKTÜĞÜ İÇİN HER ŞEY BEKLENİR... "KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK" DEMİŞ ATA SÖZÜ...
bizden oy yok .. taban bahçeli oy vermeyecek ..
yeni çağ,CHP ve HDP ile beraber bu işleri yapsın. size yakışır zaten. bir de CHP istanbul il başkanı da tam size göre.. hep beraber vatanı kurtaracaksınız demek.. hayri inönüyü de aranıza katın.DHKPC hasretle sizi bekliyor.
GÜNEŞ BALCIKLA SIVANMAZ
Anketçiler MHP sen korkuyormuş ama xc.b gülün dibindeki gübresi Ahmet takan kormuyor bide ti ye alıyor bak sen
Arsivlere baktim haburda pkkyi alkışlayan pyd ye koridor açan şehide kelle apoşa sayın diyen megricileri PAPA ıle saraylar açıp papalarla kiliselerde arzı endam eden BOZKURT a hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarını gordum.. IYI partiye geçtim.. Ne Mutlu Türk'üm Diyene !.
Durun bakalım, bu tehditler daha için başlangıcı. Olabilecekleri hiç düşünmeseniz iyi olur.
Siyasal İslamcıların kıblesi amerikadır.Fetö nün Nurcuların bir kolu olduğınu hanginiz biliyor.Nurcuların ülkemizde ki güçlerinin farkında mısınız?
arlanmaz utanmaz gazateci madem öyle anket şirketi korkutuluyor anket yapacak elaman bulamıyor o zaman sen ve ssenin gibi çakallar çıkn ortayada anket işine girişin yuh olsun size . bu kadarda fitne ve kışkırtıcılık fazla be. madem aradılar tehtdit ettiler bunları kayıta almasdı iseniz dünyanın en büyük sahtekarısınız demektir bunun gizlisi saklısı olmaz kimli,kler saklanamaz
turkiyede malasef ama malesef onlardan olmayan ya hain yada terorist oluyor ulke muz cumriyetine dondu resmen
@ebora_1975 ülkemiz çok iyi yönetiliyor.50 yıl daha mhp ve akp birlikte devam size acıyorum sadece
pensilvanyanın kiripto siyasetçilerinin danışmanı takan bey... emin olun spekilasyonlarınızı fantazilerinizi takan yok....
egri oturup dogru konuşmak lazim.. mhp kongresinde 1200 delegenin 700 bahceli gitsin diye imza toplamis ama siyasi süreç işlemedigi icin bahceli başkan kalmistir.. delege partinin tabanidir, görülen iki mhp oylarimin yarisini kaybetmistir, baraji gecemez..1. turda baskanlik gecmez akp mhp . 2 turda muhalefetin cikaracagi adaya bagli başkanlik secimi!
@alyans42 atıyorsun akşener gibi piyonların Türk Milleti nezdinde hiç bir yeri olamaz.sayın Bahçeli liderdir,adam gibi adamdır.seviyesiz insanların onu eleştirmesinin hiç bir değeri yoktur
iktidar olmak isteyen CHP sırtını ulusalcılara değil Kürtlere yaslamalıdır.
kendine sövenleri tehdit edemiyor..anketcilerimi tehdit ediyor..yine bahçeli yine kendine yakışanı yapmış...
eger 100/50 akp 100/10 mhp 100/8 hdp desenize ülkenin 100/70 vatan haini olmuş :)ülke bitmiş okeye dönüyorda haberimiz yokmuş:)
ahmet takan soytarısı;neyin tehdidi.mhp nin oyu belli.sanıyormusun ki iyi parti bir şeyler yapacak.ben söyleleyim.iyi parti 0,50 alırsa öp başına koy.yoksa öyle dandik anketler yapıp ta sayın bahçeliyi karalamak senin harcın değil.hadş işine.seni kimse tanımaz bile
BURDA ÇOK ANKETCİ VAR BAK BULUTHAN GİBİ :))
Bahçeli'nin amacı koltuğunu korumak değil iktidar olmak değil sadece Akp nin elinde bulunan kasetinin yayınlanmasına engel olabilmek aksi takdirde insan içine.toplum içine çıkamamış .bende kaseti çok merak ediyorum
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