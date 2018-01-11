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Ahmet Türk: HDP Eş Genel Başkanlığı için sağlığım el vermiyor

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 10:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olymayacağını açıklamasından sonra eş başkanlık için adı gündeme gelen görevden alınan Mardin eski Büüyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini ve eş başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi. Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine tartışmalar alevlenirken adı HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey' formülünde geçen Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DHA muhabirine konuştu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünrüyorum."

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