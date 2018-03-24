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Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Doğu Guta’dan Ahrar El Şam silahlı grubu ve ailelerden oluşan 3 bin 84 kişinin ayrıldığını bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rusya’nın Suriye’de yer alan tarafları uzlaştırma merkezi görevlileri ile vardıkları bir anlaşma kapsamında Ahrar El Şam silahlı grubu ve ailelerden oluşan 3 bin 84 kişinin Doğu Guta’nın Harasta bölgesinden tahliye edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Doğu Guta’dan Ahrar El Şam silahlı grubu ve ailelerden oluşan 3 bin 84 kişinin ayrıldığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı dün, Rusya’nın Suriye’de yer alan tarafları uzlaştırma merkezi görevlileri ile vardıkları bir anlaşma kapsamında Ahrar El Şam silahlı grubu ve ailelerden oluşan 3 bin 84 kişinin Doğu Guta’nın Harasta bölgesinden tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlık, yapılan açıklamada “3 bin 84 kişi bir gün içinde 59 otobüs aracılığı ile oluşturulan insani koridor üzerinden Harasta’dan İdlib bölgesine tahliye edildi” dedi.

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

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Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor
2 / 6

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor
3 / 6

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor
4 / 6

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor
5 / 6

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor
6 / 6

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor

Ahrar El Şam mensupları Doğu Guta’dan ayrılıyor
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