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Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 13:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hollanda Savcılığı, 11 Mart 2017 Türk Konsolosluğu’nu girmesine izin verilmeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın engellenmesini protesto eden 2’si çocuk 6 kişiye dava açtı.

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

TÜRK vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, 11 Mart 2017 tarihinde de Bakan Kaya’nın Türk konsolosluğuna girişine izin vermemişti. Rotterdam’da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya’nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Bakan Kaya’yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya’ya gitmeye zorlanmıştı.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya’ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti. Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk vatandaşlarından en az 7 kişi yaralanmış ve 12 kişi gözaltına alınmıştı.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizin sembol ismi haline gelmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişinin şiddete başvurdukları gerekçesiyle yargılanacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Hollanda Son dakika Fatma Betül Sayan Kaya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
AKP İLKLERİN PARTİSİ. 1.ilk defa bir cumhurbaşkanı putine mektup yazarak özür diledi. 2.ilk defa bir bakan başka ülkeden kovularak çıkarıldı. 3.ilk defa bir emekli öğretmenin 2.5 milyon doları oldu. 4.ilk defa para sıfırlandı. 5.ilk defa rüşvet ayakkabı kutusu ile verildi.
@havannn dünyada bir ilk daha bir ülke düşünün devletin içine sızmış bir terör örgütü var ve orduyu dağıtmak için uydurma birkaç dava ile komutanları birbir içeri atıyor, gizli belgeleri didik didik ediyor ve bu sırada bu ülkenin başbakanı ben bu davaların savcısıyım diyor ve sonradan davaların uyduruk olduğu anlaşılıyor, davayı yürütenler ülkeden kaçıyor, olan memlekete oluyor içeri alınan insanların yaşamları yerle bir oluyor, peki bu uyduruk davanın savcısıyım diyen kişi ne oluyor cumhurbaşkanı mı yoksa, evet ve devlet içinde kadrolaştırılan terör örgütü darbe girişiminde bulunuyor.
Anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.rüşvet ayakkabı kutularında verilmiş.uluslararası yazılım olan bylock kullanan,devletin güvencesindeki bank asyaya para yatıran,devletin güvencesindeki aktifsen e üye olan terörist yapılmış.ancak bunların devletin izin verdiği kurumlar olduğunu kimse hatırlamamış.zarrab abd den süleyman aslana ve zafer çağlayana rüşvet verdiğini bağırmış,şerefli türk yargısı kulaklarını tıkamış.aynı şerefli türk yargısı enis berberoğlu tahliye olmasın diye bir gün önce gece yarısı hakimleri değiştirmiş.basın susturulmuş.gazeteciler hapsedilmiş.KHK FERMAN OLMUŞ.
Avrupa özgürlükler ülkesiydi ya görün
BU ÜLKE BİR CUMHURBAŞKANIN PUTİNE MEKTUP YAZARAK.PUTİN ÖZÜR DİLERİM DEME UTANCINI AKP DÖNEMİNDE YAŞADI.BU ÜLKENİN BİR BAKANI BİR ÜLKEDEN YAKA,PAÇA ATILDI.
Gaza gelmek kötü birşey.
Hepsini sınırdışı edin. Hem Hollanda gibi güzel bir ülkede yaşayıp hem de ekmek yediği kaba pislemek neymiş öğrensinler.
tam bir alçaklık olmuş
ahlaksız karakdersiz haçlı zihniyetli soysuzlar sürüsü avrupanın gerçek yüzü bu ama esas bizleri düşündüren bunların TÜRKİYE deki uşakları bu soysuzlar sürüsünden daha fazla salyalarını akıtıyorlar bu hainler sürüsü memlekette aydın geçinen soysuzlar sürüsü
avrupada memeden kesilen her bebek çocuktur.3 yaşındaki bir çocuğa bile dava açılabilir.sadece bebeklere dava açılmaz.hollandanın bu kararı doğrudur.bizde zıpçık gibi 17 yaşına gelmiş delikanlı çocuk muamelesi görür ceza almaz.
HOLLANDA HAKLI, GİDİP BAŞKASININ ÜLKESİNDE DURDUK YERE YAYGARA KOPARMAYA HAKKIMIZ YOK. ONLARIN BAKANI BİZİM KAPIMIZA DAYANSA BİZ RAZI OLUR MUYUZ?
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