Aile Bakanı'ndan koruyucu aile çağrısı

KORUYUCU AİLELİĞE ÇAĞRI YAPTI

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, yaptığı konuşmada, hazırlanan videoyu izlerken çok duygulandığını ve kendisinin de iki çocuğu olan bir anne olduğunu söyledi. Bakan Kaya, “Kurum bakımımızda olan 14 bin çocuğumuzun da aynı zamanda annesiyim. Bunu her vesileyle ifade ediyorum. O çocuklara 'Bana anne diyebilirsiniz' diyorum. Onlara şefkatle sarılıyorum" dedi. Kendi annesi ve tüm annelerin anneler gününü kutlayan Kaya, sosyal devlet anlayışıyla yola çıkıldığını ve iktidar döneminde çocuk hizmetleri ve kadın haklarıyla ilgili yapılan çalışmaları anlattı.

Sosyal hizmetler alanında bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kaya, “Bugün Türkiye'de korumamız altındaki çocuklarımız, geçen sene gerçekleştirdiğimiz dönüşüm kapsamında her biri ev ortamında en güzel fiziksel koşullarda yaşıyorlar. Ama biz istiyoruz ki, bu çocuklarımız bir aile ortamında da yaşasınlar. Özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Devletimizin şefkat eli çok büyük onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimize sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz. İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli. Evlat edinmiş kimsesiz çocuğu, ailesine katmış ve kendi evladı gibi hiç ayırmadan ona bakan tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün yaklaşık 6 bine yakın, 5 bin 800 rakamımız, koruyucu ailenin yanında şefkatle ve merhametle büyüyorlar" diye konuştu.