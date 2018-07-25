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"Aile sütü" projesi önerdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: - "Okul sütü projesi gibi aile sütü projesi hayata geçirilsin"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, okul sütü projesi gibi aile sütü projesinin hayata geçirilmesini önerdi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeterli ve dengeli beslenmede hayvansal proteinin önemine işaret etti.

Süte başta çocukluk dönemi olmak üzere, insan hayatının her döneminde ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Sarıbal, ancak süt ineklerinin kesime gittiğini belirtti.

Türkiye'de süt tüketilmediğini, sütün öneminin topluma anlatılmadığını, insan sağlığı için ne kadar kıymetli olduğunun bilinmediğini vurgulayan Sarıbal, Türkiye'de kişi başına yıllık süt tüketiminin 30-35 litreyken, AB'de100 litre, ABD'de 135 litre olduğuna dikkati çekti.

Çiftçiden 1 lira 40 kuruşa süt alınırken, marketlerde en az 2,5 lira ile 4 lira arasında değişen fiyatlardan süt satıldığını ifade eden Sarıbal, son 5 yıldır süt üretiminde çok büyük değişiklikler olduğunu belirtti.

Sarıbal, yem fiyatları ve diğer girdi maliyetlerinin süt üretimini tehdit ettiğini savunarak, çiğ süt üreten üreticilerin artan yem ve girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapamaz hale geldiğini söyledi.

Genel bir tespite göre, bir üreticinin kar edebilmesi için 1 litre süt üretimine karşılık 1,5 kg yem alması gerektiğini anlatan Sarıbal, üreticinin şimdi 1 litre süt karşılığı 1 kg yem alabildiğini öne sürdü. Süt üreticisinin yüzde 100 zarar ettiğini dile getiren Orhan Sarıbal, yem fiyatlarının yüzde 30-40 oranında desteklenmesi, Ulusal Süt Konseyinin hemen toplanarak çiğ süt fiyatını 2-2,5 lira arasında belirlemesi, okul sütü projesi gibi aile sütü projesinin hayata geçirmesini önerdi.

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