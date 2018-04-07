AK Gençlik’ ten ziyaret

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerine devam ediyor. Sert ve AK Parti heyeti, Düzce İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Alay Komutanını ziyaret etti.

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri, nezaket ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Düzce Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz’i ziyaret etti. Deniz, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek yeni yönetime başarılar diledi.

AK Parti Gençlik Kolları heyetinin ikinci durağı ise Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı oldu. Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya tarafından karşılanan AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Sert ve yönetim kurulu üyeleri samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.