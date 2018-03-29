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AK Kadınlardan Keskin’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce ve Gölyaka Kadın Kolları yönetimleri, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’i makamında ziyaret etti.AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yeni seçilen Düzce ve Gölyaka Kadın Kolları yönetimlerini makamında ağırladı.

AK Kadınlardan Keskin’e ziyaret

AK Parti Düzce ve Gölyaka Kadın Kolları yönetimleri, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin’i makamında ziyaret etti.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, yeni seçilen Düzce ve Gölyaka Kadın Kolları yönetimlerini makamında ağırladı. Yeni yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırlayan İl Başkanı Hikmet Keskin yapılan nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Her seçimde omuz omuza çalıştığımız ve gerçekten çok önemli bir role sahip olan kadın kollarımız ile birlikte olmaktan onur duyuyorum. Birliğimiz daim olsun” dedi. Partinin ve hükümetin çalışmalarını vatandaşlara doğru bir şekilde anlatma noktasında çok önemli olan kadın kollarına teşekkür ederek, yönetim kurulu toplantılarına katılacağını da belirten Keskin, kadın kolları yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş ve Gölyaka Kadın Kolları Başkanı Leyla Ersoy da 2019 seçimlerine kadınların yine aktif ve büyük role sahip olacağının sözünü verdi.
İl Başkanı Hikmet Keskin, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

AK Kadınlardan Keskin’e ziyaret

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