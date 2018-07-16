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"AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "AK Parti, CHP'nin kurultay sürecini bekliyor. Kurultay yapmamız halinde AK Parti de erken yerel seçime gidecektir"

MELTEM ÖZTÜRK - CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti'nin, CHP'nin kurultay sürecini beklediğini, kurultay yapmaları halinde AK Parti'nin de erken yerel seçime gideceğini savundu.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, erken yerel seçimi konuşup tartıştığını, bakanlardan da bu konuda açıklamalar geldiğini belirterek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Niye dillendirsinler bunu?" dedi.

Torun, AK Parti'nin, CHP'nin kurultay sürecini beklediğini, kurultay yapılması halinde ise AK Parti'nin erken yerel seçime gideceğini iddia etti.

AK Parti'nin 2018'de bütün seçim defterlerini kapatıp, 2019'da sıkı önlemler alacağını savunan Torun, "2019 başlarında olay daha da derinleşecek, bu derinleşmiş yapıyla yerel seçime gitmenin riskini de ortadan kaldırmış olacak." diye konuştu.

CHP'li Torun, AK Parti belediyeciliğinin artık bittiğini, verebileceği bir şeyinin kalmadığını ileri sürdü.

Genel seçimlerde kurulan millet ittifakının yerel seçimlerde de gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Millet ittifakı, bu seçimler için kuruldu, yarın tekrar bu ittifak kurulabilir, bir müşterekte, ortak ilkelerde buluşulabilir ve yeniden kurulabilir. Ama yerel seçimin zaten doğal bir ittifakı, zemin ittifakı var. Biz bir şeyi ispat ettik; milliyetçi muhafazakar, sosyal demokrat şeklinde farklı siyasi düşünceler bir araya geldik. Bu ülkeye mesajdır. Demek ki biz bir araya gelebiliyoruz, bir iddia ortaya koyabiliyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu itibarsızlaştırmak doğru değil. Yerel seçimlerin ruhu, mantığı, genel seçime göre farklıdır. Tek bir kişiyi seçiyorsunuz. Yarın ittifak kurulur kurulamaz bilemem ama yerelde, tabanda bir ittifak olur. İnsanlar kentini yönetecek, kendine hizmet verecek yapıyı bir şekilde değerlendirir."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yerel seçimler

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