"AK Parti 2018'de bütün seçim defterlerini kapatacak"

MELTEM ÖZTÜRK - CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti'nin, CHP'nin kurultay sürecini beklediğini, kurultay yapmaları halinde AK Parti'nin de erken yerel seçime gideceğini savundu.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, erken yerel seçimi konuşup tartıştığını, bakanlardan da bu konuda açıklamalar geldiğini belirterek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Niye dillendirsinler bunu?" dedi.

Torun, AK Parti'nin, CHP'nin kurultay sürecini beklediğini, kurultay yapılması halinde ise AK Parti'nin erken yerel seçime gideceğini iddia etti.

AK Parti'nin 2018'de bütün seçim defterlerini kapatıp, 2019'da sıkı önlemler alacağını savunan Torun, "2019 başlarında olay daha da derinleşecek, bu derinleşmiş yapıyla yerel seçime gitmenin riskini de ortadan kaldırmış olacak." diye konuştu.

CHP'li Torun, AK Parti belediyeciliğinin artık bittiğini, verebileceği bir şeyinin kalmadığını ileri sürdü.

Genel seçimlerde kurulan millet ittifakının yerel seçimlerde de gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine Torun, şu değerlendirmelerde bulundu: