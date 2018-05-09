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AK Parti, 24 Haziran seçimleri için aday adaylarına bu soruları soruyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

AK Parti’de temayül yoklamalarını bitiren adaylar için mülakat süreci pazartesi günü başladı. Milletvekili olmak için başvuru yapan adaylar bu kez komisyon üyeleri karşısında ter döktü. Günde yaklaşık 500 aday adayının görüşme için çağrıldığı Genel Merkezde yoğunluk yaşandı.

Türkiye gazetesinden Damla Peker’in haberine göre; 14 Genel Başkan yardımcısı başkanlığında yapılan 14 alt komisyon mülakatlarında iki Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, bir Kadın Kolları Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve bir de Gençlik Kolları Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesi bulunuyor. Toplamda komisyonlar 5’er kişiden oluşurken; mülakatlar gece yarısına kadar sürüyor.

En fazla 5 dakika süre tanınan mülakatlarda adayları terleten sorular soruldu.

Adaylara özellikle aday oldukları bölgenin sosyo-ekonomik ve demagojik yapısı hakkında sorular yöneltildi.

Adaylara özgeçmişlerinin yanı sıra, “Aday olduğun il ile ilgili ne tür projelerin var?”, “Herhangi bir sivil toplum örgütüne üye misin?”, “Bölgende seni tanırlar mı?”, “İddialı mısın?” gibi sorular sorulduğu öğrenildi. Adaylara, dünya ve iç siyaset gündemi de sorulurken, başta Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı ve Fırat Kalkanı olmak üzere “Terör”, “Sınır ötesi operasyonlar” hakkında görüşleri alındı.

Mülakatlarda adayların kıyafetlerine de özellikle dikkat edildi. Kravatsız, spor ya da takım elbisesiz gelen adaylara komisyon üyelerinin kıyafetleri ile ilgili sorular sorduğu öğrenildi. Adaylar arasında bu konuda “Ben hep böyleyim. Kravat takmam. Beni bilen böyle bilir” gibi diyaloglar geçti. Ayrıca adaylar mülakat çıkışında kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde parti yönetiminin ülkücülere sempatik gelecek adaylar aradığı değerlendirmesinde bulundu.

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24 haziran seçimi ak parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dolar 4.5 eur 5.5 a yaklaştı. ekonomi bitti akp gitmeden asla ekonomi düzelmez, krallık padişahlık zihniyeti ile 2018 de ülke yönetmeye kalkarsan olacağı bu.
Akp bile bile kendi ayağına sıkıyor mhp ye bu kadar sevimli gözükme v
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