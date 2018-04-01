ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler. Çünkü bunların derdi sadece Türkiye'dir, bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir." dedi. Erdoğan, Şirinevler Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirdikleri Afrin bölgesine Suriyelilerin dönüşünün başladığını belirtti. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ ve YPG'li teröristlerden temizlenen Cerablus, Rai ve Bab bölgesindeki 2 bin kilometrekarelik alana 160 bin Suriyelinin döndüğünü ifade eden Erdoğan, şimdi de Afrin'den ayrılanların topraklarına döneceğini, evlerine yerleşeceğini söyledi. Erdoğan, diğer bölgeleri de bu şekilde özgürlüğüne kavuşturdukça Suriyelilerin yurtlarına dönüşlerinin kademe kademe devam edeceğini aktardı. Türkiye terör örgütlerini tepeledikçe, Suriye'de oynanan oyunu bozdukça çatlak seslerin de artmaya başladığını anlatan Erdoğan, "Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 844 oldu. Tepelerine tepelerine ineceğiz. Türkiye'nin sınırlarını taciz eden, roket atışlarıyla 100'ü aşkın vatandaşımızı şehit edenlere biz bu işi öyle kolay kolay bırakmayız. İçerideki teröristlere bıraktık mı? Onlara da bırakmadık. Şu anda askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Cilo'da, Bestler-Dereler'de, mağaralarına varıncaya kadar girdiler mi, girdiler. Kaçacak delik arıyorlar ve çıkamıyorlar. Çıkamayacaklar. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız." diye konuştu.

- ABD'nin Suriye politikası "Amerika'nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Coğrafyamızın tüm terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika ile yakın çalışmaktan memnuniyet duyarız." diyen Erdoğan, son olarak Fransa'dan asla duymak istemeyecekleri, kendilerine de hiç yakıştıramadıkları birtakım beyanlar, görüşmeler ve haberler geldiğine işaret etti. - "Buradan öyle bir haykırın ki yankısı Paris'ten duyulsun" Adana'nın Fransızları, Fransızların da Adana'yı iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte hem Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir. Sizler, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun yurdunda tarihin en alçak katliamlarına imza atanların üzerine nefeslenmek üzere çıktığınız Toroslar'dan adete bir şahin gibi atıldınız. Öyle ki 44 kahraman Adanalı, bin kişilik Fransız işgal taburunu Gülek Boğazı'nda esir ederek adlarını tarihe altın harflerle yazdırmışlardır. Fransızları ve onlarla birlikte hareket eden Ermeni çetelerini bileklerinin gücüyle bu topraklardan söküp atan kahramanları bir kez daha rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar, bugün aynı oyunu başkalarının üzerinde oynama peşindeler. Dünyanın en eli kanlı örgütü PYD'yi desteklemek için çırpınanlara, Elysee Sarayı'nda ağırlanan Adana'nın herhalde rabiamız ile bir mesajı olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki yankısı ta Paris'ten duyulsun."