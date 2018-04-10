AK Parti Adana İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Adana İl Yönetim Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 1 Nisan 2018’de yapılan 6. Olağan Kongresi’nde güven tazeleyerek AK Parti Adana İl Başkanlığı’na seçilen Fikret Yeni’nin başkanlığındaki yeni İl Yürütme Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Siyasi Hukuki İşler’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Halis Bayrak

Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ramazan Çırak

Seçim İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Murat Ayhan Benlice

Tanıtım ve Medya’dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Gonca Saygılı

Dış İlişkiler’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Aslan

Sosyal Politikalar’dan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Sevda Erdede

Yerel Yönetimler’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Gökhan Osmanoğlu

Ekonomik İşler’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Erdal Hatipoğlu

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Ömer Küpeli

Mali ve İdari İşler’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Hasan Dönmez

AR-GE’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Şükrü Geyikçi

İnsan Hakları’ndan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fatma Nur Zaloğlu

Çevre Şehir ve Kültür İl Başkan Yardımcısı: Hüseyin Doğan

İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreteri: Murat Duman