Adana'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun da aralarında olduğu AK Parti Adana milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Kentte AK Parti'den milletvekili seçilen Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru Adana Adliyesindeki törene katıldı.

Sarıeroğlu, töreninin ardından yaptığı açıklamada, diğer partilerle beraber toplam 15 milletvekili olarak Adana'yı TBMM'de temsil edeceklerini söyledi.

Hemşehrilerinin sıkıntıları, ihtiyaçları ve talepleriyle ilgili var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak Adana'da gerçekten önemli bir başarı elde ettik. İnşallah bu başarı ivmesini önümüzdeki dönemlerdeki çalışmalara da yansıtacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bugüne kadar almış olduğumuz en yüksek oyu almış durumdayız. Birinci parti olarak seçimden çıktık. Geride olan siyasi partilerimizle aramızdaki farkın da bu seçimlerde daha da açılmış olduğunu görüyoruz."

Bakan Sarıeroğlu, milletin vekilliği görevini hakkıyla yapmak için ekip olarak güçlü şekilde çalışmalar yapacaklarını bildirdi.