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AK Parti adayı Kapıcıoğlu: Kadınlar en büyük güçlerimizden biri

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

AK Parti 27'nci Dönem Bursa Milletvekili adayı Gülten Kapıcıoğlu, seçim çalışmalarını Mustafakemalpaşa ilçesinde sürdürdü.

AK Parti adayı Kapıcıoğlu: Kadınlar en büyük güçlerimizden biri

BURSA, (DHA)- AK Parti 27'nci Dönem Bursa Milletvekili adayı Gülten Kapıcıoğlu, seçim çalışmalarını Mustafakemalpaşa ilçesinde sürdürdü. Partili kadınlar da ziyaretinde Kapıcıoğlu'na destek verdi. Gülten Kapıcıoğlu, "Kadınlar AK Parti'nin en büyük güçlerinden biri" dedi.
Milletvekili adayı Gülten Kapıcıoğlu öncülüğündeki AK Parti Bursa Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile il ve ilçe kadın kolları üyeleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde mahalle ziyaretlerinde bulundu. Kapıcıoğlu ve beraberindekiler 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek istedi.
'AK KADINLAR DÜNYAYA ÖRNEK'
Mustafakemalpaşa ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Gülten Kapıcıoğlu, kadın kollarının AK Parti içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kapıcıoğlu, "AK Partili kadınlarımız sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir teşkilatlanmaya sahip. 'Güçlü hükümet, güçlü Meclis' sloganıyla çıktığımız bu yolda, tüm özverileriyle, gönülden çalışan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, kadın siyasetin bir öznesi olmalı. Bizim kadınlarımız bunu gerçekten en güzel şekilde başarıyor" dedi.
24 Haziran seçimlerinin Türkiye'ye eşik atlatacak bir seçim olacağına dikkat çeken Kapıcıoğlu, "Halkımıza olan inancımız tam ve gittiğimiz yerlerde onların da bize olan inancını görmek bizlere güç ve çalışma azmi veriyor. 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'yi bambaşka bir noktaya, olduğu yerden çok daha ileri bir yere getirdik. 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemizin büyümesi, gelişmesi daha da hızlanacak. Bu yüzden 'Yaparsa AK Parti yapar' diyoruz" diye konuştu.

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