AK Parti adayı Zülfü Tolga Ağar, Elazığ'da sahur programına katıldı (2)

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- İÇİŞLERİ ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar'ın, Elazığ'dan AK Parti milletvekili adayı oğlu Zülfü Tolga Ağar, kentte, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Rüstempaşaspor yönetiminin sahur programına katıldı. Programda, Ağar ve davetliler müzik eşliğinde halay çekip, sahur yaptı. Elazığ Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Rüstempaşaspor'un yönetimi, Ramazan ayı nedeniyle sahur halayı programı düzenledi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen programa, İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar'ın Elazığ'da AK Parti'den 3'üncü sıra milletvekili adayı gösterilen oğlu Zülfü Tolga Ağar da katıldı. Programda Zülfü Tolga Ağar, vatandaşlarla halay çekti. Sahur halayının kendileri için artık bir gelenek haline geldiğini ifade eden Kulüp Başkanı Hamit Erulaş, "Sahur halayımız iftardan sonra semaver çayımız ile başlıyor. Çayımız sahur vaktine kadar misafirlerimize ikram ediliyor. En son halayımız var. Bu programı yapmaktaki amacımız mahallemizde ve spor kulübümüzde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bu nedenle böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bugün de çok kıymetli Tolga Ağar misafirimiz oldu. Bizler ile halay çekti. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar ise böyle güzel bir etkinliğe davet edildiği için davet sahiplerine teşekkür ederek, "Gençlerimiz ile birlikte halay çektik. İnşallah böyle güzel etkinliklerde tekrar birlikte oluruz" diye konuştu.

