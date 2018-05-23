AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

24 Haziran seçimlerinde geri sayım başlarken, uluslararası basın ve ajansların da bu konudaki haberleri ve analizleri artıyor. Reuters haber ajansı, AK Parti’nin hafta başında açıklanan listelerini haberleştirdi ve AK Parti’den aday ve yetkililerle konuştu.

Ajansa konuşan AK Parti’nin adaylarından biri, “Erdoğan, güçlü bir liste ile bu kritik seçimlerde çoğunluğu kazanmak istiyor” yorumunu yaptı. Reuters’a konuşan kıdemli bir AK Parti yetkilisi ismini açıklamamak şartıyla listeler hakkında yorum yaptı. İsmini açıklamayan AK Parti’li yetkili, “Normal şartlarda milletvekili listelerinde olanlar bakan olarak atanamaz” dedi. Reuters’ın 3 farklı kaynaktan aldığı bilgilerde, listede adı olmayan Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın seçim sonrasında da bu görevde kalacağı ifade edildi.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN DURUMU ERDOĞAN'A BAĞLI"

Reuters’a konuşan kaynaklar Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin kabineden ayrılarak belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı hedeflediğini dile getirirken, Mehmet Şimşek’in durumunun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlı olduğu ifade edildi.

İsmini açıklamayan bir AK Parti yetkilisi, “Şimşek hakkında son kararı Erdoğan verecek. Her ne kadar Şimşek’in politikası bazen eleştirilse de herkes onun yerini doldurmanın zor olduğunu biliyor” dedi.

