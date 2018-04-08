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AK Parti Adıyaman’ın 33 mahallesinde eş zamanlı toplantı yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman’ın 33 mahallesinde eş zamanlı mahalle toplantısı düzenledi.AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 33 mahallede, mahalle teşkilatları ile eş zamanlı olarak mahalle yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

AK Parti Adıyaman’ın 33 mahallesinde eş zamanlı toplantı yaptı

AK Parti Adıyaman’ın 33 mahallesinde eş zamanlı mahalle toplantısı düzenledi.
AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 33 mahallede, mahalle teşkilatları ile eş zamanlı olarak mahalle yönetim kurulu toplantısı yapıldı. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, teşkilatın tüm birimlerini donanımlı, uyumlu ve çalışır vaziyette olması için ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını söyledi.
Başkan Mustafa Alkayış, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi teşkilatlarımız davanın bel kemiğidir. Bu vesile ile teşkilatlarımızı mümkün olduğu kadar donanımlı, uyumlu ve çalışır vaziyette olması için ciddi bir gayret ortaya koyuyoruz. Bugün de 33 mahallemizde tüm mahalle teşkilatlarımız ile eş zamanlı olarak mahalle yönetim kurulu toplantılarını icra ediyoruz. Bu tertip ve düzen içerisinde çalışmayı organize eden başta teşkilat birimimize ve Merkez İlçe yönetimimize çok teşekkür ediyorum. En önemlisi mahalle başkanlarımıza hassaten teşekkür ederim. Yaptığımız çalışmaların sonucunu almaya başladık. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak 33 mahallemizin tamamında teşkilatlanmalarını tamamlamış, sandık bazlı olarak teşkilatlanmayı oluşturmuş bulunmaktayız. Bugün de 33 mahallemizin tamamında eş zamanlı olarak Genel Merkezimizin istediği standartlarda toplantı icra edebilecek kabiliyetine gelmiş bulunmaktayız” dedi.
Başkan Alkayış, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, çalışmaların ivme kazanarak artacağını sözlerine ekledi.

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