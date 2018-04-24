AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Yurdunuseven’in basın toplantısı

AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven haftalık basın toplantısında erken seçim ve CHP’den İYİ Parti’ye milletvekili geçişleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu taşıyıcı anneye benzeten Yurdunuseven, CHP’yi, Kılıçdaroğlu’nun daha önce yaptığı bir konuşma ile hedef alarak, ‘milletvekili transferi ihanettir’ sözünü hatırlattı.

Yüksel Seçim Kurulu (YSK)’nın İYİ Parti’nin seçime girebileceğini önceden açıkladığını belirterek CHP’nen 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin gerek olmadığını belirtti. Yurdunuseven, ““Türkiye son birkaç gün de yeni bir siyasi hareketlilik yaşadı. Bu hareketliliğin sebebi de Cumhuriyet Halk Partisi’nden İYİ partiye geçen 15 milletvekili oldu. Aslında buna gerek yoktu. Zaten Yüksek Seçim Kurulu İYİ Parti’nin seçime girebileceğini açıklamıştı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘milletvekili transferi ihanettir’ sözünü hatırlatan Yurdunuseven, “İYİ Parti ülkücülerin partisi diyenler, bu partinin PKK-YPG ve PYD terör örgütlerine sahip çıkan CHP’nin arka kapısı haline gelmesini nasıl hazmedecektir? 15 CHP’li vekil bir günde nasıl ülkücü olmuştur? FETÖ’yü içine sindirenlerin bütün değerlerine düşman olan CHP’yi nasıl sindireceği ise merak konusu. Bizler tıpta taşıyıcı anneyi biliyorduk fakat taşıyıcı genel başkanı da bu hülle ile öğrenmiş olduk. CHP’nin İngilizlerin damadı konusunda bir düşünceleri var mıdır? Bütün bunlar bir yana Afyonkarahisar’da CHP’ye oy veren seçmen hesap sormayacak mı? CHP için oy isteyenler seçmenlerinin yüzüne nasıl bakacak? Bu bir milletvekili transferidir. İki yıl önce ‘milletvekili transferi ihanettir’ diyen Kılıçdaroğlu’nun tükürdüğünü yalamak konusunda üzerine kimse çıkamayacak” diye konuştu.