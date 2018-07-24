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Ak Parti Afyonkarahisar yönetimi, Genel Merkez kararıyla istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

AK Parti Afyonkarahisar il yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez kararıyla görevlerinden istifa etti.

Ak Parti Afyonkarahisar yönetimi, Genel Merkez kararıyla istifa etti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AK Parti Afyonkarahisar il yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez kararıyla görevlerinden istifa etti. Görevi vekaleten yürüten Hüseyin Sezen ise Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten il başkanı olarak atandı.
Ak Parti eski Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için istifa edip, milletvekili seçilmesinin ardından yerine il başkan yardımcılığı görevi yürüten Hüseyin Sezen vekaleten görevlendirildi. Hüseyin Sezen başkanlığındaki il yönetim kurulu üyeleri genel merkez kararıyla dün görevden istifa etti. 30 kişilik asil ve yedek il yönetim kurulu üyeleri istifalarını genel merkeze sundu. İl Başkanvekili Hüseyin Sezen ise Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten il başkanı olarak atandı.
'KALDIĞIMIZ YERDEN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'
Konuyla ilgili partiden yapılan yazılı açıklamada, Hüseyin Sezen'in atama yazısının Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı belirtildi. Hüseyin Sezen'in açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
"Dün itibariyle Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yazımız imzalanmış olup asaletimiz tebliğ edilmiştir. Öncelikle ilimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bundan sonra kaldığımız yerden yolumuza devam edecek ve bulunduğumuz çıtayı daha da yüksek seviyelere getirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Daha önce olduğu gibi bugün de herkesle barışık ve siyasi görüş ayırt etmeden herkese kapısını sonuna kadar açan bir il başkanı olmaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek, sıkıntılarına çözüm olmaya gayret edeceğim."

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Ak Parti Afyonkarahisar yönetimi, Genel Merkez kararıyla istifa etti

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