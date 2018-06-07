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AK Parti Akdağmadeni Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: (1) - "Sistem değişti, bizim 24'ünde yapacağımız seçim, değişen sistemi, kurallarıyla teşkilatlarıyla, kurumlarıyla, bir fiil resmen uygulamaya koyma seçimidir. Ama bakın muhalefet partilerine, sanki sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Sistem değişti, parlamenter sistem artık tarihe karıştı, yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran'daki seçimle sistemin değişeceğini belirterek, "Sistem değişti, bizim 24'ünde yapacağımız seçim, değişen sistemi, kurallarıyla teşkilatlarıyla, kurumlarıyla, bir fiil resmen uygulamaya koyma seçimidir. Ama bakın muhalefet partilerine, sanki sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Sistem değişti, parlamenter sistem artık tarihe karıştı, yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi." dedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılış töreninde konuşan Bozdağ, 24 Haziran'ın, ülke tarihi bakımından son derece önemli bir milat olduğunu bildirdi.

Bozdağ, bugüne kadar önce parlamentonun, sonra parlamento içinden hükümetin çıktığına değinerek, "Ya tek başına ya da koalisyonlu hükümetler çıkıyordu. Türk halkının sandıkta doğrudan hükümetlerini seçme hakkını bu anayasa vermiyordu. Şimdi ilk defa 24 Haziran'da Yozgatlılar olarak sandığa gideceğiz hem milletvekillerini doğrudan seçeceğiz hem de Türkiye'yi yönetecek, hükümeti kuracak cumhurbaşkanını doğrudan seçeceğiz. Hem hükümeti hem de meclisi doğrudan seçeceğiz." ifadesini kullandı.

Parlamenter sistemin geride kaldığını aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sistem değişti, bizim 24'ünde yapacağımız seçim, değişen sistemi kurallarıyla teşkilatlarıyla kurumlarıyla, bir fiil resmen uygulamaya koyma seçimidir. Ama bakın muhalefet partilerine, sanki sistem değişmemiş gibi devam ediyor. Sistem değişti, parlamenter sistem artık tarihe karıştı, yeni sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Değişmiş, adamlar hala farkında değil, kafalarını koymuşlar deve kuşu gibi yere ama her şey meydanda. Sistem değişti. 'Biz geri getireceğiz' diyorlar. Getirebilmeleri mümkün mü? değil. Çünkü bu millet artık değiştirdiğine dönüp bir daha bakmaz, daha iyisini getirdi, onun nimetlerini görecek, yaşayacak, 'iyi ki biz bu sistemi getirdik' diyecek."

Muhalefettekilerin, sistemi değiştirebilecek güce hiçbir zaman ulaşamayacağını belirten Bozdağ, "Anayasaya göre yapabilmeleri için 401 milletvekili çıkarmaları lazım. Soruyorum, bu birbirine benzemez partiler bir araya geldi, Türkiye'de 401 milletvekili alabilirler mi? Peki nasıl değiştireceksiniz, eskiye döneceksiniz o zaman. Hayal bile değil, hayalin olabilme imkanı var ama bunun o da yok. Halk oylamasına gitmek için 360 lazım, almaları mümkün mü? O da mümkün değil." ifadesini kullandı.

Bozdağ, 24 Haziran'daki seçimde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya gireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradan çağrı yapıyorum muhalefete, gelin, olmayacak işlerin peşinden koşmaktansa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini nasıl daha iyi kurarız, nasıl daha iyi işletiriz, nasıl daha çok Türkiye'ye kazandırırız, buna dair görüşleriniz varsa onları açıklayın, biz de ondan istifade edelim, millet de duysun, siz bu sistemi nasıl işleteceksiniz, onu anlatın. Ama bunların sistem işletme diye bir dertleri yok."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat

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