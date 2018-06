AK Parti Akdağmadeni Seçim İrtibat Bürosu açılış töreni

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, terörle mücadelenin sürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin içinde ve dışında Türkiye'ye dönük her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Terörle mücadelemizde bir zafiyet asla söz konusu değil. Seçim var diye bizim terörle mücadeleyi askıya almamızı kimse beklememeli." ifadesini kullandı.

CHP'nin Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatırken önce karşı çıktığını, sonra milletin desteğini görünce çark ettiğini aktaran Bozdağ, "Ama arkasından 'aman Afrin'e girmeyin' dedi. 'Afrin öyle değildir, şöyledir, böyledir.' Hem Kılıçdaroğlu hem de ekipleri dedi. 'PYD-YPG terör örgütü değildir' dediler. Ülkemizde eylem yapıyorlar, ülkemizi bölmek için uğraşıyorlar, bunlar 'terör örgütü değil' diyor. Biz ne yaptık, milletin, devletin bekası ve hukuku için gerekenleri yaptık. Kararlı adımlar attık. Şimdi bu adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Terörle mücadeleden rahatsız olanların bulunduğunu bildirdi.

Şimdi Kandil konusunun gündemde olduğuna değinen Bozdağ, "Her an her şey olabilir" diye açıklama yaptıklarını anımsattı.

Bozdağ, "Biz kime diyoruz, terör örgütlerine diyoruz. Oraya vuruyoruz ama ses CHP'den geliyor. Seçim zamanı bu olmazmış. Ne yapacağız biz. Seçim zamanı terörle mücadeleyi durduracak mıyız? Teröristlerin ülkemizde eylem yapmasına izin mi vereceğiz? Böyle bir şey olur mu? Terörle mücadeleye Akdağmadenli ne diyor, devam diyor, devam. Zaaf yok, Allah'ın izni ile tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Bu mücadeleyi durduramayacaklar." diye konuştu