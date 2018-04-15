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AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

AK Parti Akhisar Kadın Kolları 5.

AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi

AK Parti Akhisar Kadın Kolları 5. Olağan Kongresinde mevcut başkan Arzu Kokaz görevi yeni başkan seçilen Ümit Ağarlı’ya devretti.
AK Parti Akhisar 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi Akhisar Belediye Meclis salonunda yapıldı. Divanın üyelerinin seçilmesinin ardından ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tek listeyle gidilen kongrede AK Parti Akhisar Kadın Kolları Başkanlığına Ümit Ağarlı seçildi. Ağarlı seçimin ardından yaptığı konuşmasında devraldıkları bayrağı daha yukarı çıkarmak istediklerini söyledi.
Yaklaşan seçimler öncesi kadınlara büyük işler düştüğünün altını çizen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ise Akhisarlı kadınları kutladı.
AK Parti Akhisar İlçe 5. Kadın Kolları Olağan kongresi sonunda Ümit Ağarlı başkanlığında yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Aysel Gülen, Burcu Bozbıyık, Elif Özdemir, Fadime Akdağ, Fatma Şen, Feride Yüksel, Filiz Canseven, Hacer Çoban, Hanife Kaya, Huriye Namal, Meyriye Göç, Meryem Kaya Kolburan, Nazlı Kayalı, Nihal Batur, Remziye Rizelioğlu, Rukiye Gökçedağlı, Sema Deniz, Sevilay Gökkay, Tomris Kanburoğlu, Tuğba Akcan, Tuğba Lale, Tülin Özalp, Zahide Emektar ve Zühre Mezineler.

AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi

AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi

AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi

AK Parti Akhisar’da Ümit Ağarlı dönemi

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