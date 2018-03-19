AK Parti Aksaray İl Başkanı Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 8-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanlığında gerçekleştirilen açıklamada yaşlıların önemine değinen Başkan Altınsoy, “Her insan beşikten mezara kadar, ömrünün her evresinde ilgiye, sevgiye, saygıya ve insanca yaşama hakkına sahiptir. İnsanımızın hepsine bu nazarla bakıyor, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın güvenliğini, refahını, huzurunu temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bu kapsamda AK Parti hükümetinin ömürlerinin en verimli, en üretken yıllarını ülkesine ve milletine hizmet ederek geçiren emektar vatandaşlara, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilecekleri güvenli bir ortamı hazırladıklarını belirten Başkan Altınsoy, “Hem sosyal devlet anlayışımızın gereği, hem de insanî bir görev olarak addediyoruz. Pozitif ayrımcılık ilkesi doğrultusunda, yaşlı vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik politikalar geliştirerek birçok proje ve uygulamayı yürürlüğe koyuyoruz. AK parti hükümetleri olarak 2002 yılından bu yana evde bakım hizmeti ve ilk kez evde sağlık hizmeti uygulaması ile hizmet yaşlılarımızın ayağına götürülüyor, evlerinde huzurla bakılıyor. Yine 17 Ağustos 2012 tarihinde hayata geçirilen yaşlı yaşam evleri projemiz ile 41 yaşlı yaşam evimiz, 160 kapasite ile hizmet vermekte. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, kimsesiz ve güçsüz vatandaşlarımız için hayata geçirilen 65 yaş üstü aylığı 7,5 katına çıkarıldı. 2011 yılında PTT genel müdürlüğü ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığı arasında imzalanan protokolle bugün 12 milyon 599 yaşlı vatandaşımıza evde maaş ödemesi yapılıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız şehir içi ulaşımda istedikleri noktaya ücretsiz ulaşabiliyor Yaşlılarımızın daha konforlu hizmet alabilmeleri için yükseköğretim kurumu bünyesinde açılan 109’dan fazla yaşlı bakım ön lisans programları ile yaşlı vatandaşlarımıza profesyonel hizmet verecek olan personellerin yetişmesini sağladık. Bu hizmetler ile birlikte daha sayamayacağımız birçok hizmeti yaşlılarımıza sunduk. Ne mutlu ki, bizler, millet olarak, saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz. Tecrübelerinden, birikimlerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz yaşayan hazinemiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet, hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır” dedi.

Geçmişini bilmeyenin geleceğini inşa edemeyeceğini sözlerine ekleyen Başkan Altınsoy, “Bu düstur ile hareket ederek, yaşlılarımızı Türkiye’nin geçmişi, tecrübesi olarak görüyor, Türkiye’nin geleceğini de onların tecrübeleri ile şekillendiriyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan yaşlılar haftasını en samimi duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.